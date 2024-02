Dieci grattacieli avveniristici, per trovarsi a un passo dal cielo

Belli e impossibili, così curiosi e arditi da far chiedere come deve essere vivere o lavorare lassù

Non sono i grattacieli più alti del mondo, pur raggiungendo altezze più che considerevoli: sono però edifici iconici, dalle forme inconsuete e a volte bizzarre, tanto da far sorgere spontanea la domanda: che effetto farà abitare o lavorare in un edificio così, a un passo dal cielo? Possiamo solo provare a immaginarlo e fermarci ad ammirare questi splendidi capolavori dell'architettura contemporanea, con meraviglia e un po’ di stupore.

SOTTILE COME UN AGO: 111 WEST 57TH STREET, New York - Con i suoi 435 metri di altezza, il numero 111 West della 57th Street a New York è il terzo grattacielo più alto di New York. È anche il più sottile al mondo: la sua base è larga 17,91 metri al suolo e va ulteriormente assottigliandosi con l'altezza, trasmettendo la sensazione che scompaia nel cielo. Progettato da SHoP Architects, incorpora alla base lo storico Steinway Building risalente al 1925, sede del primo negozio della celebre casa di produzione di pianoforti Steinway & Sons.

IL PIÙ OLISTICO: CIBC SQUARE, Toronto, Canada - Realizzato per la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) di Toronto, l'edificio è stato realizzato seguendo criteri olistici che hanno come priorità il benessere di chi ci vive e ci lavora. La progettazione che ha tenuto conto delle caratteristiche dei materiali, della qualità dell’aria che si respira all'interno, dei suoni che si sentono. Tra le particolarità del progetto è la presenza di un parco sopraelevato di circa 4000 metri quadri accessibile al pubblico, che collega le due torri di cui è composto il complesso e fornisce alla città una nuova area verde.

STRUTTURA A GRATICCIO: 875 NORTH MICHIGAN AVENUE, Chicago - Questo edificio, già noto come John Hancock Center, è un grattacielo di 100 piani e 344 m di altezza, progettato da Bruce Graham e Fazlur Khan, della Skidmore, Owings, & Merrill, e completato nel 1969. Il 95° piano è da lungo tempo sede di un iconico ristorante, nel quale, mentre si pranza, si gode di una strepitosa vista su Chicago e sul Lago Michigan. È uno dei più famosi edifici dello stile noto come "espressionismo strutturale" ed è caratterizzato da una struttura esterna a "graticcio", con rinforzi ad X: non ha solo funzione decorativa, ma è parte del sistema portante.

COME UNA MONTAGNA: VALLEY, Amsterdam, Olanda - Questo curioso complesso, realizzato dallo studio di architettura olandese MVRDV, è un complesso in cui convivono case di abitazione, uffici, negozi e centri culturali. Il design e i materiali e la struttura in cui sono costruite le tre torri da cui è composto richiamano la forma frastagliata di montagne e valli. Nel 2021 ha vinto l'Emporis Skyscraper Award.

IL PIÙ VERDEGGIANTE: BOSCO VERTICALE, Milano - Un complesso di due palazzi residenziali a torre, progettato da Boeri Studio e situato e situato nel Centro direzionale di Milano, nel quartiere Isola. La particolarità di queste costruzioni, inaugurate nel 2014, è la presenza di oltre di duemila specie arboree, tra arbusti e alberi ad alto fusto, collocate sui vari terrazzi e frutto di un ambizioso progetto di riforestazione metropolitana.

I PIÙ COLORATI: HOSPITALET DE LLOBREGAT, Barcellona - In questo comune appartenente alla città metropolitana di Barcellona si trovano alcuni interessanti edifici, tra cui la Torre Realia BCN, completata nel 2009 e alta 112 metri, e la bizzarra torre rossa che ospita l'Hotel Porta Fira. Questo edificio ha vinto nel 2010 il premio Emporis come miglior grattacielo dell'anno.

IL PIÙ ICONICO: 30 ST MARY AXE, Londra - È uno degli edifici più iconici e celebri di Londra: situato nella City, è conosciuto anche con il nomignolo di "The Gherkin", ovvero il cetriolo, per la sua audace architettura, opera di Norman Foster e del suo ex socio, Ken Shuttleworth. La sua costruzione è stata completata nel 2004 e il grattacielo è stato aperto il 28 aprile dello stesso anno.

IL PIÙ PENDENTE: CAPITAL GATE, Abu Dhabi, Emirati Arabi - Questo grattacielo e torre pendente, situato presso il Centro Espositivo Nazionale di Abu Dhabi, appartiene alla Società Esposizioni Nazionali di Abu Dhabi. È alto 160 metri ed è uno degli edifici più sorprendenti della città, dato che si eleva con una inclinazione volontaria di 18° verso Ovest rispetto alla verticale. La pressione provocata dall'inclinazione è controbilanciata da un nucleo centrale di calcestruzzo armato e dall'ancoraggio al suolo con 490 pilastri infissi a terra fino a 20-30 metri di profondità.

IL PIÙ VENTOSO: BAHREIN WORLD TRADE CENTER, Manama, Bahrein- Questo edificio alto 240 metri e situato a Manama, capitale del Bahrain è costituito da due torri edificate nel 2008 ed è il primo grattacielo al mondo che integra delle turbine eoliche nella sua struttura. Le torri hanno la forma di due vele spiegate al vento: le correnti del Golfo Persico, attraversandole, aumentano di velocità mettendo in moto tre pale eoliche in grado di produrre circa il 15% dell’energia totale necessaria agli appartamenti.

ASIMMETRIE ASCETICHE: BANK OF CHINA TOWER, Hong Kong - Con i suoi 305 metri, la Bank of China Tower è uno dei più alti grattacieli di Hong Kong. La sua forma si ispira a quella di una foresta di bambù, simbolo di rinascita e di speranza. Realizzata nel 1989 e progettata dall'architetto cinese Leoh Ming Pei, ha una forma asimmetrica che nasconde porzioni delle traverse esterne e crea sfaccettature prismatiche rivestite da vetri riflettenti.