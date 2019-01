Dieci destinazioni inseguendo il colore dell’anno

Sono dieci le destinazioni ideali per chi volesse girare il mondo inseguendo questa magnifica tinta, dall’India fino al Marocco.



1. Hawa Mahal, Jaipur, India - L’arenaria rossa e rosa utilizzata per la strabiliante facciata dell’Hawa Mahal di Jaipur conquista la pole position tra le 10 mete Living Coral proposte da Skyscanner per il 2019. La sua architettura seduce i viaggiatori, spesso intenti a contare le sue 953 Jharokha, le piccole finestrelle che compongono la sua struttura a forma di alveare.



2. Antelope Canyon, Arizona, Stati Uniti - Nelle viscere della terra d’Arizona si possono ammirare i giochi di luce dell’Antelope Canyon, generati dalla sua roccia arenaria millenaria che presenta un accesissimo color “Living Coral” dalle meravigliose sfumature rosa-arancio.



3. Casa das Histórias Paula Rego, Cascais, Portogallo - Le due torri in cemento della Casa das Histórias Paula Rego, curioso museo nato dal genio dell’architetto Eduardo Souto de Moura, si distinguono per il loro tono aranciato.



4. Fushimi Inari Taisha, Kyoto, Giappone - Immortalato nelle scene del film “Memorie di una geisha”, l’interminabile tunnel color arancio vivo che si snoda come un serpente corallo sulle pendici della montagna dà il benvenuto nel Santuario.



5. Cappadocia, Turchia - La Cappadocia, con i suoi paesaggi mozzafiato tra canyon e pinnacoli, è la destinazione perfetta per gli amanti del colore, che qui assume appieno i toni del Living Coral. E ci si può concedere un avventuroso giro in mongolfiera all’alba per godere dall’alto le piramidi di roccia vulcanica e i “camini delle fate”, tra fuoco, terra e aria.



6. Deserto del Namib, Namibia, Africa - Le tonalità Living Coral trovano la loro massima espressione nel Deserto del Namib in Africa Sud-occidentale, le cui grandi dune di sabbia arancione-rossa sono visitabili nel Parco nazionale di Namib-Naukluft dove, a Sossusvlei c'è la duna più fotografata del pianeta, la Duna 45.



7. Marrakech, Marocco - I tramonti infuocati su piazza Jamaa el Fna, le pareti accese delle case e delle mura in pietra arenaria, i petali dei papaveri essicati al sole, il fascino e la magia dell’antica medina fanno di Marrakech il regno del Living Coral, regalando il colore dell’anno a ogni angolo.



8. Stazione metro Solna Centrum, Stoccolma, Svezia - A Stoccolma il Living Coral è trendy dal lontano 1975, con l’apertura della linea blu della metropolitana cittadina e l’inaugurazione della colorata stazione di Solna Centrum dove il verde brillante della foresta si incontra con il rosso-arancio del tramonto:un setting senza tempo, a opera degli artisti Karl-Olov Björk e Anders Åberg.



9. Petra, Giordania - Petra è uno dei siti archeologici più famosi del Medio Oriente, potrete vivere il Living Coral in tutta la sua magia. Patrimonio UNESCO e Meraviglia del Mondo, l’antica capitale dei Nabatei vi aspetta per una colorata avventura nel deserto giordano.



10. Masada - In Israele il Living Coral infuoca le rive del lago salato del Mar Morto le distese di terra che abbracciano l’antica fortezza di Masada, dove gli ebrei resistettero stoicamente ma senza fortuna all'esercito di Roma. Dopo aver percorso l’impervio Sentiero del Serpente, approderete sulla rocca e dai suoi 400m di altezza si potrà ammirare un paesaggio scolpito dal tempo e colorato da vibranti tinte coralline.