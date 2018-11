Diciotto tappe nel magico Natale di New York

1. Piste di pattinaggio sul ghiaccio, Manhattan, fino a marzo 2019 - L’attività più amata a NYC in inverno è il pattinaggio sul ghiaccio e sono tantissimi gli “ice rink” che vengono aperti per la stagione. I più belli? Sono il Wollman Rink di Central Park, il Rink at Rockefeller Center, all’ombra del celebre albero di Natale e la pista di pattinaggio all’interno del Winter Village di Bryant Park.



2. Mercatini di Natale, Manhattan, 27 ottobre 2018 - 2 gennaio 2019 - A partire dal mese di ottobre sarà possibile dedicarsi allo shopping nei colorati mercatini di Natale che aprono in diversi luoghi iconici della città. I principali sono: Holiday Shops at Winter Village at Bryant Park (fino al 2 gennaio), Grand Central Holiday Fair (12 novembre – 24 dicembre), Union Square Holiday Market (15 novembre – 24 dicembre) e Columbus Circle Holiday Market (28 novembre – 24 dicembre).



3. Radio City Christmas, Manhattan, 9 novembre 2018 – 1 gennaio 2019 - Non è Natale senza le Rockettes che si esibiranno al Radio City Music Hall nello show più atteso della stagione. Costumi stravaganti, musica, danza e divertimento saranno gli ingredienti di uno spettacolo che non passa mai di moda.



4. Gingerbread Lane al New York Hall of Science, Queens, 10 novembre 2018 – 21 gennaio 2019 - La New York Hall of Science del Queens ospita il più grande villaggio realizzato con il pan di zenzero al mondo, entrato nel 2013 nel Guinness dei Primati. L’installazione è ideata dallo chef Jon Lovitch e realizzata solo con materiale editabile che comprende, oltre al pan di zenzero, anche caramelle.



5. Train Show al New York Botanical Garden, The Bronx, 17 novembre 2018 – 21 gennaio 2019 - Giunto alla 27° edizione, il Train Show è ormai un grande classico del periodo delle feste, con modellini di treni che sfrecciano tra le ricostruzioni in miniatura di oltre 175 edifici iconici di New York City, come lo Yankee Stadium, il Ponte di Brooklyn e la Statua della Libertà realizzati con elementi naturali, come foglie, semi e ramoscelli.



6. Grand Central Terminal Holiday Train Show, Manhattan, 15 novembre 2018 – 3 febbraio 2019 - Anche Grand Central Terminal, la più celebre stazione ferroviaria di New York City, ha il suo train show, con modellini che corrono tra miniature di NYC, passando per scenari di campagna fino al Polo Nord.



7. Macy's Thanksgiving Parade, Manhattan, 22 novembre 2018 - Il periodo delle feste prende ufficialmente il via il Giorno del Ringraziamento, celebrato in grande con la 92° edizione della celebre Parata sponsorizzata da Macy’s. Celebrity, artisti di Broadway, bande musicali, carri e gonfiabili giganti di Charlie Brown, Spoinge Bob, Picatchu e molti altri percorreranno Central Park West e la Fifth Avenue partire dalle 9:00.



8. Albero di Natale al Rockefeller Center, Manhattan, 28 novembre 2018 - L’albero di Natale più famoso del mondo verrà acceso con una grandiosa cerimonia nella Rockfeller Plaza, con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo. L’albero, alto quanto un edificio di sette piani, rimarrà illuminato fino al 7 gennaio.



9. Alvin Ailey, New York City Center, Manhattan, 28 novembre – 30 dicembre 2018 - Il 75° anniversario del City Center sarà caratterizzato da un’ampia scelta di spettacoli, tra cui nuove produzioni, rappresentazioni annuali, musica dal vivo e la performanceRevelations di Alvin Ailey. L’11 dicembre verrà celebrato l’anniversario dell’apertura del City Center nel 1943 con un evento speciale.



10. 23 days of Flatiron Cheer, Manhattan, 1 – 23 dicembre 2018 - Questo dicembre la Flatiron / 23rd Street Partnership proporrà per il periodo delle feste tante iniziative speciali tra cui concorsi, spettacoli, tour gratuiti a piedi, omaggi dalle imprese locali e un'installazione interattiva nella North Public Plaza.



11. American Museum of Natural History, Manhattan, 20 novembre 2018 – 7 gennaio 2019 - Le celebrazioni al museo di storia naturale prenderanno il via con l’Origami Holiday Tree, un albero di Natale addobbato con oltre 800 origami realizzati da artisti locali, e proseguiranno fino al nuovo anno. Il 29 dicembre, il museo ospiterà per il 40° anno Kwanzaa, il festival del patrimonio afro-americano che celebra i sette principi fondamentali di Kwanzaa esplorando la ricca storia delle sue tradizioni. In programma anche tante attività per famiglie, spettacoli musicali e un mercato internazionale.



12. Brooklyn Christmas Lights Tour, Brooklyn, 1 – 30 dicembre 2018 - Ogni anno oltre 100.000 persone visitano il quartiere di Dyker Heights, a Brooklyn, per ammirare le più stravaganti decorazioni natalizie di New York City. Il tour, realizzato da guide che sono nate e che vivono a Brooklyn, prevede delle fermate alle case con le installazioni più spettacolari e permette di scoprire l’evoluzione delle luci di Dyker negli ultimi 40 anni.



13. Workshop Weekend, Wave Hill, The Bronx, 8 – 9 dicembre 2018 - In questa fiera dell'artigianato, oltre a creare le tradizionali ghirlande e scrigni del tesoro, le famiglie sono invitate a riflettere sull'hamsa, o hamesh, il simbolo multiculturale rappresento da una mano aperta. Gli ospiti possono così esplorare il lato spirituale delle festività preparando gli amuleti.



14. Hulu Theater del Madison Square Garden, Manhattan, 13 – 30 dicembre 2018 - La storia del Grinch di Dr. Seuss nello spettacolo “How the Grinch Stole Christmas! The Musical” all’ farà scogliere il cuore del pubblico, svelando il vero significato del Natale.



15. Nutcracker del Brooklyn Ballet - Brooklyn, 14 dicembre 2018 - Per la prima volta l'iconico Kings Theatre, nel quartiere di Flatbush a Brooklyn, ospiterà il grande classico del Natale “Lo Schiaccianoci” in una versione totalmente nuova che combina balletto e hip hop con ambientazioni moderne a Brooklyn.



16. La filarmonica di New York, Manhattan, 20 – 21 dicembre 2018 - La celebre New York Philharmonic Orchestra eseguirà la colonna sonora del tradizionale film di Natale Home Alone (Mamma ho perso l’aereo) composta da John Williams, per dare vita a uno speciale evento della stagione 2018-19.



17. L’Apollo Theater , Manhattan, 29 dicembre 2018 - Per il 12° anno consecutivo, il leggendario teatro di Harlem propone la cultura afroamericana presentando lo spettacolo “Kwanzaa Celebration: Regeneration Night”. Una notte di musica e danza dedicata i principi della famiglia, della comunità e della cultura dei neri d'America.



18. New Year’s Eve Ball Drop a Times Square, Manhattan, 31 dicembre 2018 – 1 gennaio 2019 - Nel 1904 l’allora proprietario del New York Times convinse la città a ribattezzare Longacre Square in onore del quotidiano di fama mondiale. In quell’anno, per celebrare il nuovo nome e l'apertura della prima linea della metropolitana di New York City, il Capodanno venne per la prima volta festeggiato a Times Square, che divenne da allora lo sfondo storico dei festeggiamenti per l’anno nuovo.Quest’anno sono attesi circa 1 milione di visitatori per assistere alla celebre discesa della sfera luminosa a Times Square.



