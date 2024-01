Le destinazioni di viaggio più cool del 2024 secondo il New York Times

Anche il quotidiano statunitense New York Times ha stilato la sua, con ben 52 mete per il 2024, perfette per i viaggiatori di tutto il mondo. L’unica italiana presente in classifica è, a sorpresa, Massa Carrara , che si guadagna la menzione grazie a un’interessante iniziativa culturale del Museo degli Uffizi di Firenze. Vediamo allora quali sono le destinazioni di viaggio suggerite dalla prestigiosa testata.

Le classifiche con le destinazioni di viaggio da non perdere sono un vero must all’inizio dell’anno.

Spiagge per tutti i gusti in Oman

Basilicata: una regione per 9 carnevali storici. E non solo…

Il New York Times e le destinazioni perfette per il 2024

1. Nord America - L'America settentrionale il prossimo 8 aprile sarà il luogo del mondo in cui ammirare la Great America Eclipse 2024, ossia una spettacolare eclissi solare totale, purtroppo non visibile in Europa., che si annuncia come uno dei fenomeni astronomici più spettacolari dell’anno. Il sole sarà completamente oscurato dalla Luna a partire dalle 13.18 del pomeriggio (ora locale), facendo sprofondare nel buio il Nord America e alcune città del Canada e del Messico. Per assistere a un fenomeno simile in Italia dovremo aspettare fino al 12 agosto del 2026 quando, in alcune città, la copertura del disco solare arriverà al 90%.

Leggi Anche Storia e natura: i castelli più belli edificati sulle Alpi

2. Parigi, Francia - Le Olimpiadi e le Parlimpiadi sono un ottimo motivo per recarsi a Parigi. Per l'occasione, molti monumenti iconici ospiteranno eventi di sport e intrattenimento: inoltre, per la prima volta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi non si terrà in uno stadio ma all'aperto, vicino alla Torre Eiffel.

3. Yamaguchi, Giappone - Il Giappone non è solo Tokyo e Kyoto: nella classifica del New York Times il Paese del Sol Levante è rappresentato dalla meno nota Yamaguchi, chiamata anche Kyoto dell'Ovest, ricca di antichi templi, pagode, giardini incantevoli. Meno affollata dai turisti, la città è anche un ottimo luogo per andare alle terme e gustare un'ottima cucina giapponese.

4. Nuova Zelanda - Il New York Times suggerisce di esplorare il Paese in treno, Con un viaggio di 17 giorni sui convogli del Northern Explorer, Coastal Pacific e TranzAlpine, si parte da Auckland e, muovendo verso le vette vulcaniche del Parco Nazionale Tongariro, si visita il Museo Te Papa Tongarewa. Ci si porta poi sullo Stretto di Cook e da lì fino all'Isola del Sud. Si può poi visitare la costa del Pacifico, compiere un giro attraverso i vigneti e lungo la costa, fermandosi per osservare balene e delfini prima di terminare a Christchurch.

5. Maui, Hawaii - Questa destinazione, sempre molto popolare, la scorsa estate è stata penalizzata dagli incendi divampati lungo le coste occidentali, che hanno distrutto la città di Lahaina e ucciso un centinaio di persone. Nel 2024 Maui torna nelle preferenze dei viaggiatori, attratti dalla sua natura lussureggiante, dalla possibilità di compiere molti sport del mare e dalla possibilità di avvistare straordinari animali marini, tra cui le tartarughe.

6. Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni, Arizona - Il Grand Canyon è una meta super classica e sempre molto affascinante e ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. il Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni, o "Impronte Ancestrali del Grand Canyon", è entrato a far parte di recente dei Monumenti Nazionali statunitensi: per la sua natura selvaggia, i panorami spettacolari e i suoi circa 3000 siti storici nativi che ne fanno una delle più interessanti zone spirituali e sacre, è davvero un luogo da vedere una volta nella vita.

7. Singapore - Questa strabiliante città-stato, indipendente dal 1965, sembra un luogo in cui il futuro è già arrivato. È nota in tutto il mondo per la sua cucina, per le architetture futuristiche e per la sua continua corsa verso la modernizzazione. Oltre ad avere uno degli aeroporti più grandi e moderni del mondo, sta conoscendo un vero e proprio boom per gli alberghi di lusso.

8. O’Higgins, Cile - O'Higgins, situata nella regione a sud di Santiago, è una regione vitivinicola con viti secolari, purtroppo minacciata dai cambiamenti climatici e dai frequenti incendi. Per questo, un gruppo di viticoltori, coltivatori e cuochi locali, per salvaguardare l'identità del posto, ha creato la Ruta de los Abastos, un'iniziativa che propone esperienze culinarie rurali alla scoperta delle attività degli apicoltori, allevatori di ostriche e altri produttori del posto, alla scoperta del Cile più autentico.

9. Ladakh, India - Conosciuto anche come la "Terra degli Alti Passi", il Landak si trova tra la catena del Karakorum e l'Himalaya. Questo luogo, fino ad ora remoto e poco accessibile, di recente ha molto migliorato le infrastrutture rendendo più facile il viaggio e il soggiorno. I turisti hanno perciò l’opportunità di scoprire molte meraviglie, tra cui paesaggi incontaminati, templi e monasteri buddhisti e altri luoghi di interesse culturale nascosti tra le montagne.

10 - Massa Carrara, Italia - L'unica destinazione italiana presente nella classifica del New York Times è, a sorpresa, Massa Carrara, che si piazza al 17° posto. La motivazione è legata a un'iniziativa del Museo degli Uffizi di Firenze, denominata "Uffizi Diffusi", grazie alla quale in primavera una cospicua selezione di opere del museo fiorentino saranno esposte nelle sale di Palazzo Ducale a Massa. Oltre ad ammirare questi capolavori dell'arte, il quotidiano americano suggerisce ai viaggiatori una visita alle vicine Alpi Apuane e alle sue cave di marmo, dalle quali è stato estratto il materiale utilizzato in tanti capolavori tra cui il David di Michelangelo.