Peach Fuzz è il colore dell'anno: 5 destinazioni in tinta

In concomitanza con la rivelazione del 2024, Skyscanner, celebre sito di viaggi, ha identificato cinque destinazioni uniche e straordinarie che incarnano la tavolozza dei colori di tendenza di quest'anno, ovviamente all’insegna del ”Peach Fuzz”.



The Wave, Arizona

Si tratta di una sorta di onda scavata nella roccia che dà vita ad una vera e propria meraviglia geologica. Il sito si trova all’interno della Coyote Buttes North, ma nonostante la sua fama, non è semplice riuscire a visitarla. La possibilità di godere della sua bellezza è infatti affidata alla sorte: partecipando ad una lotteria, ogni mese c'è la possibilità di venire estratti e ricevere il permesso per accedere al tour di questa formazione rocciosa.





Cappadocia, Turchia

È un luogo magico, unico per i suoi paesaggi surreali, caratterizzati da formazioni rocciose spettacolari chiamate "fairy chimneys" (camini delle fate) e case scavate nella roccia. I colori cangianti dell'alba e del tramonto dipingono il cielo sopra paesaggi che sembrano provenire da un altro pianeta. Una delle esperienze più straordinarie è prendere un volo in mongolfiera all'alba, che ti offre una vista panoramica mozzafiato della Cappadocia mentre il sole sorge all'orizzonte.





Hawa Mahal, Jaipur, India

Noto anche come "Palazzo dei Venti", è un importante punto di riferimento storico e architettonico situato a Jaipur, la capitale dello stato indiano del Rajasthan. Fu costruito nel 1799 con lo scopo principale di permettere alle dame reali di osservare la vita quotidiana e le feste nella strada sottostante senza essere viste. Oggi una testimonianza della ricchezza storica e culturale della "Città Rosa" di Jaipur, così chiamata per l'uso predominante dell'arenaria rosa in molti dei suoi edifici.





Deadvlei, Namibia

Deadvlei è un’incredibile pianura di argilla situata nel Parco Nazionale Namib-Naukluft in Namibia, nell'Africa sud-occidentale. Il nome "Deadvlei" si traduce in "palude morta" o "valle morta" ed è spesso considerato uno dei paesaggi più fotogenici e dalla bellezza struggente del mondo. Il contrasto dei colori tra la distesa di argilla, gli scuri alberi di acacia e le dune rosse circostanti crea uno scenario visivamente stupefacente e quasi surreale.





Santuario della Verità, Thailandia

Questo iconico tempio si trova a Naklua, un sobborgo settentrionale di Pattaya, affacciato sul Golfo di Thailandia. È realizzato interamente in legno di Teak secondo le antiche tecniche di lavorazione, senza l'uso di chiodi o metalli moderni. La sua architettura segue gli stili tradizionali thailandese e khmer, con intricati intagli e sculture che riflettono vari temi religiosi e filosofici asiatici. Il tramonto e l’alba sono i momenti più suggestivi della giornata, che tingono questo luogo sacro di una tonalità unica ed evocativa che rimandano al raccoglimento e alla riflessione.