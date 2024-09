Dieci città del mondo in cui l’acqua è protagonista

Le città si sono sviluppate in riva al mare o sui corsi d’acqua fin dalla notte dei tempi; avere a disposizione un porto, anche fluviale, o un sistema di canali rendeva più semplice e più economico il trasporto delle merci e contribuiva in modo determinate alla prosperità e alla facilità di difesa di un centro abitato. Oggi l’acqua non ha perso la sua importanza della topografia urbana, tanto che in molti casi disegna atmosfere e modella i panorami creando scenari suggestivi e bellissimi.