Sogni la California? Piccola guida per donne che viaggiano da sole

Sempre più numerose di questi tempi sono le donne che intraprendono un viaggio da sole, combattendo gli stereotipi e i pregiudizi che per anni hanno etichettato i viaggi in solitaria negativamente. Dalle esperienze ai luoghi dove dormire o dove rilassarsi, ecco un elenco dei luoghi migliori della California da esplorare per chi viaggia da solo, indipendentemente dalla stagione.

Parco nazionale di Redwood

Dirigetevi a nord della California, nella contea di Del Norte, per un'esperienza serena di viaggio in solitaria immersi nella natura. Prenotate un soggiorno al The Historic Requa Inn, dove la grande vasca scioglierà le preoccupazioni della giornata. Provate un'esperienza di yoga vibrazionale o imparate a fare surf con Natalie Jane Yoga. Concludete la giornata da Schmidt's House of Jambalaya con una confortante ciotola di frutti di mare seguita da una fetta di torta al triplo cioccolato.





Mindful By-the-Sea a Carmel

Carmel-by-the-Sea offre una miriade di esperienze personalizzate per aiutare i visitatori a rilassarsi e a vivere il momento attraverso la Mindful-by-the-Sea Beginner's Guide. La campagna "The Best Kept Carmel" mette in mostra la gente del posto, la storia, le leggende e molto altro ancora per approfondire la conoscenza e l'apprezzamento di questo bellissimo luogo da parte dei visitatori.





Huntington Beach

A Huntington Beach, il Paséa Hotel & Spa offre una vista sull'oceano, camere estetiche e punti di ristoro costieri perfetti per le donne che viaggiano da sole. L'Aarna Spa, situata in loco, trasporta i viaggiatori virtualmente a Bali e offre trattamenti termali di lusso, massaggi e trattamenti viso per il relax e il ringiovanimento. Riconnettetevi con la natura attraverso una sessione di yoga sulla spiaggia tenuta dalla comunità, noleggiate una bicicletta e fate una crociera sulla spiaggia lunga 10 miglia di costa, o esplorate le centinaia di specie di uccelli della Riserva Ecologica di Bolsa Chica. Andate da Tanner's per sorseggiare il vostro cocktail preferito sul tetto e ammirare il tramonto sull'Oceano Pacifico.





Cassara Carlsbad

Arroccato sulle scogliere sopra l'Oceano Pacifico, il Cassara Carlsbad offre sale benessere private dotate di biciclette Peloton, macchine TRX e altre attrezzature per chi viaggia da solo e vuole allenarsi nel comfort e nella sicurezza della propria camera d'albergo. L'architettura di ispirazione mediterranea, i giardini lussureggianti, le vasche idromassaggio, le piscine e gli accoglienti caminetti del Cassara sono perfetti per una fuga definitiva. L'hotel è a pochi minuti dai ristoranti, dai negozi, dalle spiagge e dalle attrazioni della zona e offre un servizio navetta gratuito che porta gli ospiti ovunque nel raggio di 5 miglia.





Glen Ivy

Glen Ivy Hot Springs è la fuga perfetta per chi viaggia da solo e vuole sfuggire allo stress della vita. Con 19 piscine terapeutiche e bagni minerali curativi distribuiti su 12 acri lussureggianti, Glen Ivy offre massaggi rilassanti, trattamenti per la cura della pelle e delle unghie, yoga guidato, meditazione e lezioni di fitness in acqua per infinite ore di esplorazione e relax.





Cambria

Quando si viaggia da soli sulla Central Coast, Cambria è una destinazione ideale per una pausa mentale. Presso il Tula Yoga, potrete sperimentare la meditazione sulla spiaggia mentre muovete il vostro corpo accanto alle onde che si infrangono e alle brezze dell'oceano. Metta Pilates offre sessioni sia in studio che all'aperto presso i bellissimi vigneti di Stolo, dove potrete godervi la natura e premiarvi con un bicchiere di vino dopo l'allenamento.





Dove dormire: Hotel Figueroa

L’Hotel Figueroa, uno degli alberghi più longevi del centro di Los Angeles, è stato inaugurato nel 1926 come rifugio per le viaggiatrici professioniste e continua ancora oggi a sostenere le imprese a conduzione femminile. Recentemente sottoposto a un restauro di due anni, l'hotel conserva il suo originale splendore coloniale spagnolo, offrendo agli ospiti l'ambiente perfetto per rilassarsi, ricaricarsi e immergersi nel sole dorato della California.