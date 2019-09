Aruba: spiagge da sogno nella perla dei Caraibi

Le numerose attività praticabili ad Aruba e le sue meraviglie naturali la rendono una destinazione che molti scelgono per una vacanza da sogno o per una luna di miele indimenticabile. Da aggiungere che i viaggiatori di TripAdvisor hanno inserito Eagle Beach tra le tre spiagge più belle del mondo; eppure, come se questo non bastasse, ci sono molte altre chicche nascoste che meritano di essere scoperte durante un viaggio ad Aruba.



Arashi - Situata a Nord della costa occidentale di Aruba, la spiaggia di Arashi è consigliata per la sua acqua cristallina, la finissima sabbia bianca, le belle capanne a disposizione dei bagnanti e la pittoresca vista sul Faro California. Il mare è solitamente calmo ad Arashi e in questo preciso punto, circa 150 metri al largo della riva, la barriera corallina è garanzia di ottimo snorkeling ed immersioni.



Baby Beach - All’estremità meridionale di Aruba, Baby Beach è una meravigliosa baia di acqua poco profonda e particolarmente calma, caratteristiche che la rendono la destinazione preferita dalle famiglie con bambini. Gli amanti dello snorkeling possono scoprire una straordinaria varietà sottomarina - barracuda, pesce pappagallo, pesce palla, pesce angelo, calamari e anguille – nuotando nella barriera corallina formata principalmente da Elkhorn, il tipico corallo della barriera corallina caraibica.



Mangel Halto - Mangel Halto è un gioiellino situato lungo la costa occidentale dell’isola, nell’area di Pos Chikito. La spiaggia è chiamata così per la fitta rete di mangrovie che la costeggiano, fornendo ombra naturale alla spiaggia e rendendola ideale per dei picnic pomeridiani. La stretta radura di mangrovie conduce ad una distesa di acqua trasparente e poco profonda irresistibilmente invitante, particolarmente calma, perché protetta dalla barriera corallina, facilmente raggiungibile con una breve nuotata dalla riva, ottima per praticare snorkeling o immersioni.



Fisherman’s Huts - Fisherman’s Huts, anche conosciuta come Hadicurari Beach, è chiamata così per via delle capanne che i pescatori erano soliti costruire in questa zona di Aruba. Qui, l’acqua è sempre piatta e la brezza dei Caraibi costante: fattori che la rendono perfetta per praticare windsurf. Ecco perché numerosi gestori di attività sportive hanno scelto questo spot per i loro servizi, accogliendo turisti e locali che vogliono dilettarsi negli sport acquatici. Kiters e surfisti internazionali si ritrovano qui ogni estate per sfidarsi durante il Hi Winds Amateur World Challenge.



Boca Grandi - Situata nella parte orientale della punta sud di Aruba, Boca Grandi è molto popolare sia tra gli abitanti locali che tra gli amanti del surf. In questa spiaggia, caratterizzata da ondulate dune di sabbia, soffiano venti costanti e leggeri, che richiamano kitesurfer professionisti per praticare qui il loro hobby. Qui si è creata una vera e propria comunità di amanti degli sport acquatici, sempre pronta ad accogliere nuovi visitatori.



