Da Olimpia a Fatima, 10 città con nome di donna

Ecco che Civitatis, distributore online di visite guidate nelle principali destinazioni del mondo, in occasione della Festa della Donna, ci porta alla scoperta di città con i nomi di donna diffusi in Italia. Dalla Grecia alla Bulgaria, dalla Giordania fino alla Svizzera. E non solo.

Olimpia, Grecia

Di questa città, situata nella valle del Peloponneso, ai piedi del Monte Olimpo, un tempo considerato la dimora degli dei, oggi è possibile visitare le rovine, una delle attrazioni più conosciute di tutta la Grecia. Ogni quattro anni la torcia olimpica parte proprio da qui.





Vittoria, Sicilia

Vittoria è un’elegante cittadina del Ragusano di “recente” fondazione. Fu infatti nel 1607 che la nobildonna Vittoria Colonna ordinò la bonifica delle terre della località, che cominciò a svilupparsi come piccolo centro agricolo intorno al castello e alla chiesa di San Giovanni Battista. Conosciuta come la “Città del Liberty“, a Vittoria è possibile ammirare magnifici palazzi in stile Art Nouveau ricchi di dettagliatissime decorazioni floreali e geometriche, la chiesa barocca di Santa Maria delle Grazie o il Teatro Comunale, pregiato esempio di stile neoclassico in Sicilia. Se cercate un nome di città per una neonata… perché non pensarci su?





Sofia, Bulgaria

Sofia, capitale della Bulgaria, nel corso dei secoli è stata ribattezzata più volte prima di adottare questo nome di donna per via della chiesa di Santa Sofia, una delle più antiche della città. Oggi costituisce un importante centro culturale per il paese grazie ai suoi innumerevoli istituti, musei e sale teatrali. Tra i suoi spettacolari monumenti di spicco si trova la cattedrale di Aleksandr Nevski, la seconda più grande dei Balcani e un autentico simbolo della Bulgaria.





Adelaide, Australia

Nella nostra lista di città che hanno nomi di donna non poteva mancare Adelaide, una città del sud dell’Australia circondata da montagne, spiagge e vigneti. Questa ridente località è così chiamata in onore della regina Adelaide, sposa del re Guglielmo IV del Regno Unito, ed è nota in tutto il paese come Città della Cultura per via dei suoi teatri, festival, spettacoli d’arte e gare sportive.