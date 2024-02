Idee di viaggio: 10 eventi e destinazioni da non perdere nel 2024

Sono tanti i motivi per fare un viaggio, breve o lungo che sia, e scoprire tutto ciò che il mondo ha da offrire. Di seguito alcune destinazioni suggerite da Jetcost.it, il motore di ricerca di voli e hotel, Ideali da visitare quest'anno.

Un’altra Capitale Europea della Cultura 2024 è Bad Ischl e la regione del Salzkammergut, nell'Alta Austria, che presentano la loro diversità culturale nel 2024 con il motto "La cultura è il nuovo sale". Oltre alle attrazioni di Bad Ischl, come la Kaiservilla, residenza estiva dell'Imperatore Francesco I e della celebre Sissi, con i suoi edifici e i parchi in stile imperiale, per la prima volta nella storia fanno parte della candidatura ben 23 comuni. Non solo passato e presente, il programma della Capitale europea della cultura 2024 esplora anche le prospettive future della regione e il suo rapporto con l'Europa e il mondo, collegato e rafforzato dall'arte e dalla cultura. Non è strano che questi luoghi abbiano ispirato parte dell'opera del geniale Gustav Klimt - molti dei suoi paesaggi floreali sono stati dipinti qui - e hanno anche attirato grandi compositori come Brahms o Schubert. Inoltre, nel 2024, l'Alta Austria festeggia il compleanno del suo compositore più influente, Anton Bruckner. Le celebrazioni avranno luogo in numerose città, paesini e villaggi della regione.

Parchi di Sintra (Portogallo)

“Miglior Destinazione Culturale”: questo il titolo che ai World Luxury Travel Awards, sono stati assegnati ai Parchi di Sintra, in Portogallo, hanno vinto il premio come "Migliore destinazione culturale" del mondo. Questa onorificenza, che contribuisce a consolidare Sintra come meta culturale di riferimento internazionale, riconosce l'alta qualità del lavoro svolto per preservare e valorizzare il suo paesaggio culturale, classificato come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1995. Nell'ultimo decennio, i parchi e i monumenti gestiti da Sintra Parks hanno ricevuto circa 25 milioni di visitatori.





Il Cairo (Egitto)

Inaugurazione del Gran Museo Egizio alla periferia del Cairo, sull'altopiano di Giza, dovrebbe aprire definitivamente nel 2024, dopo oltre un decennio di lavori. Se il progetto andrà in porto, sarà il più grande museo archeologico del mondo e ospiterà più di 100.000 reperti, tra cui 4.549 provenienti dalla tomba del famoso re Tutankhamon. Si prevede che riceverà circa 15.000 visitatori al giorno, tre volte il numero di persone che visitano quotidianamente il museo attuale. Ciò equivarrebbe a un aumento di più di 5 milioni di visitatori all'anno.





Valencia (Spagna)

Sarà la Capitale Verde d’Europa 2024: Valencia ha molti meriti che l'hanno resa città leader nelle politiche green per l’ambiente. Il suo impegno pionieristico per diventare una città climaticamente neutrale e intelligente entro il 2030, il suo modello di sviluppo urbano sostenibile, i suoi sforzi per migliorare la qualità della vita, le hanno fatto guadagnare questa designazione. I suoi due parchi naturali (l'Albufera e il Turia), il ruolo del suo fertile frutteto come “dispensa del mondo”, la vetrina dei suoi mercati e una mobilità quasi a impatto zero, con oltre 200 chilometri di piste ciclabili e quasi un centinaio di aree pedonali, rappresentano il suo grande impegno per la sostenibilità. Valencia può inoltre vantare quasi cinque milioni di metri quadrati di spazi verdi.





Pesaro (Italia)

Grandi ospiti internazionali, prime mondiali e nazionali, centinaia di eventi nei 50 comuni della provincia; musica, arte, tecnologia e sostenibilità, nel segno della Pace. Tutto questo, nell'anno straordinario in cui Pesaro è stata designata Capitale Italiana della Cultura con il ricco programma Pesaro 2024, presentato come "La Natura della Cultura". Si tratta di un'occasione storica per la città, per mettere in risalto l'unicità culturale, ambientale, imprenditoriale, gastronomica ed enologica di questa splendida provincia. Tra i tanti eventi preparati, un'attenzione particolare sarà dedicata a Rossini, il genio di Pesaro; da segnalare, tra gli altri, gli appuntamenti "Buon compleanno Rossini" e la 45esima edizione del Rossini Opera Festival, dal 7 al 23 agosto 2024. E oltre mille eventi di qualità, per un'esperienza unica che metterà in luce le eccellenze e le bellezze dell'intero territorio.





Parigi (Francia)

Numeri da record per la prossima edizione delle Olimpiadi che si terranno nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto. Parigi accoglierà un totale di 206 delegazioni sportive per i Giochi Olimpici e 182 per i Giochi Paralimpici. Saranno presenti 15.000 atleti, che gareggeranno in 32 sport. La sfida è organizzare 869 eventi in 15 giorni di gare olimpiche e 11 giorni di gare paralimpiche. I Giochi sono diventati uno spettacolo globale, seguito da 3 miliardi di telespettatori, con la cerimonia di apertura come momento clou. Ma in questa occasione lo sport uscirà anche dagli stadi e alcuni grandi monumenti ospiteranno eventi spettacolari, come gli Champs Elysées, che si trasformeranno in una gigantesca pista di atletica, o la Senna che diventerà una piscina.