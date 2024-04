Tripadvisor: 10 spiagge del Mediterraneo molto amate dai viaggiatori 

La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è seconda al mondo nella classifica Best of the Best, 2024, ma è la preferita del Mare Nostrum

Sabbia sottile, acqua blu natura incantevole: le spiagge preferite dai viaggiatori iscritti alla piattaforma di Tripadvisor sono pubblicate ogni anno nella classifica Travellers' Choice Best of the Best. Dalla classifica delle spiagge d'Europa più votate, abbiamo estratto quelle affacciate sul Mediterraneo , quindi le più vicine e più raggiungibili dal nostro Paese: Tra le italiane, nella Top25 mondiale e in quella europea c'è solo la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa , da anni al vertice delle preferenze dei vacanzieri di tutto il mondo: si trova in seconda posizione, in entrambi i casi dietro solo alla portoghese Praia da Falesia, che però guarda sull’Atlantico: è quindi prima tra le località mediterranee.

Nella classifica Travellers' Choice Best of the Best, il più importante riconoscimento conferito da Tripadvisor e stilata ogni anno in base alle recensioni e ai punteggi attribuiti nell'arco di 12 mesi dai viaggiatori di tutto il mondo in base alle loro esperienze, le spiagge vengono premiate secondo alcune classifiche che rispondono a criteri geografici: Mondo, Europa, Stati Uniti, Caraibi, Asia e così via. Dalla classifica “Europa” abbiamo estrapolato le spiagge affacciate sul Mar Mediterraneo, tralasciando quindi quelle bagnate dall'Oceano Atlantico (nella fattispecie Praia da Falesia, nel Portogallo Meridionale, al primo posto nella top 25 mondiale ed europea), La Concha Beach di San Sebastian (nella Spagna settentrionale atlantica), in terza posizione; due spiagge islandesi sull'isola di Vik, in quarta e decima posizione nella Top25 europea e alcuni lidi delle Isole Canarie. Ecco, dunque, la nostra rielaborazione della classifica, con le dieci spiagge più apprezzate del Mediterraneo.



1 SPIAGGIA DEI CONIGLI, Lampedusa, Italia – Prima spiaggia mediterranea nelle preferenze dei viaggiatori per le sue "incredibili acque blu e sabbia bianca", è considerata una spiaggia tranquilla, ideale per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. I viaggiatori segnalano inoltre la presenza di un parcheggio gratuito e il collegamento con i mezzi pubblici.



2 FALASSARNA, Creta, Grecia - Una spiaggia dalla sabbia rosata e sottile che regala uno splendido panorama e la possibilità di ammirare incantevoli tramonti. Ottima per le famiglie e dotata di molti servizi gratuiti, tra cui servizi igienici e parcheggio.



3 NISSI BEACH, Ayia Napa, Cipro - Questa splendida insenatura dalla sabbia bianca finissima, acque limpide e un'atmosfera vivace e festaiola, offre molti servizi come lettini, bagni e parcheggio gratuito. Le acque poco profonde la rendono adatta anche ai bambini, mentre gli adulti possono dedicarsi allo sci d'acqua e ad altri sport acquatici. Ci si può rilassare fino a sera aspettando uno splendido tramonto.

4 MYRTOS, Cefalonia, Grecia - Circondata da montagne e da una spettacolare falesia, Myrtos Beach è la spiaggia più bella e spettacolare di Cefalonia, la più grande delle Isole Ionie. È un luogo panoramico, dalle acque turchesi a riva che diventano blu cobalto man mano che si fanno più profonde. Raggiungerla richiede un po' di cammino, per cui non è mai presa d'assalto e raramente si affolla eccessivamente.



5 PLAYA DE MURO, Maiorca, Spagna - Situata nell'arcipelago della Baleari, Playa de Muro Beach è un luogo accessibile e adatto alle famiglie, con lunghe distese di sabbia dorata, acque turchesi e circondata da pini. L'acqua del mare è calda ed è possibile, oltre a nuotare e prendere il sole, rilassarsi all'ombra e usufruire di numerosi servizi tra cui bagni e docce. Il parcheggio è gratuito e c'è un collegamento con i mezzi pubblici.



6 ANTHONY QUINN BAY, Rodi, Grecia - La spiaggia, una delle più iconiche dell'intera isola, prende nome dall’attore Anthony Quinn, che si innamorò di questo luogo mentre girava il film "Zorba il greco" al punto da voler acquistare l’intera baia. La spiaggia si trova a poche centinaia di metri di distanza dal villaggio Ladiko e a meno di 5 chilometri da Faliraki. Oggi è purtroppo presa d’assalto dai bagnanti, ma la sua bellezza merita una visita.



7 PLAGE DE PALOMBAGGIA, Corsica, Francia - Una splendida mezzaluna di sabbia bianca, circondata da pini e rocce rosso-arancio situata in una bellissima baia della Corsica sud-orientale. Situata a pochi chilo0metri da Porto Vecchio è una splendida insenatura semicircolare e riparata, con sabbia sottile e acqua turchese.

8 SPIAGGIA DI MATALA, Creta, Grecia - Un luogo suggestivo, noto per un paesaggio e una conformazione geologica molto particolare, con una catena di grotte che si aprono nella scogliera. Situata sulla costa meridionale di Creta e quindi esposta ai roventi venti africani, secondo la mitologia è il luogo in cui Zeus, sotto le sembianze di toro, approdò con la principessa Europa, dopo averla rapita e prima di renderla madre di Minosse, re di Creta.



9 FIG TREE BAY, Protaras, Cipro - Fig Tree Bay è una spiaggia con sabbia dorata e acque basse e cristalline. È molto ampia e ben attrezzata, ma è sempre molto frequentata dai turisti. Prende il nome dalle piante di fico che crescono lungo la costa, è molto adatta alle famiglie, anche se nelle giornate molto ventose può essere meno piacevole.



10 IZTUZU BEACH, Dalyan, Turchia - La spiaggia di Iztuzu si trova sulla costa turca all’altezza di Rodi in un tratto di costa splendida, incastonata tra il mare cristallino e un lago d'acqua dolce. Il panorama circostante è bellissimo e può anche offrire un emozionante incontro con la fauna selvatica. La spiaggia è anche chiamata Turtle Beach in quanto importante centro di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta.