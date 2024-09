Taormina: scorci illustri affacciati sul mar Jonio

Dalla scacchiera inconfondibile della pavimentazione di piazza IX Aprile, il salotto più elegante di Tauromenion, al secolo Taormina, il panorama è ideale per le foto; all’imbrunire si scatterà l’immagine migliore, quando anche gli appassionati cinefili riconosceranno scorci e colori delle scene di White Lotus 2, la serie che ha fatto impazzire gli americani e li ha portati in grandi numeri su questa costa. Non di rado capita di incrociare sposi di ogni provenienza in posa o che scendono la scalinata della chiesa di San Giuseppe dalla facciata in stile barocco dopo essersi giurati amore eterno. Sull’estremità sud della piazza ci si immortala sotto la Torre dell'Orologio risalente al XII secolo, ma più volte ricostruita nei secoli, oppure sugli scalini in pietra del pittoresco angolo fra la Torre e la Chiesa.