Canarie: un long weekend di fine estate

Nelle otto magnifiche isole, tante cose da vedere e da fare: rilassarsi sulle spiagge, scivolare sulla tavola da surf, scoprire il patrimonio storico e culturale delle isole, esplorare boschi millenari, gustare cibo tradizionale e creazioni di prestigiosi chef.



Tenerife - Tornata alla normalità dopo gli incendi estivi, è l'isola più grande, popolata e cosmopolita dell'arcipelago e la più popolata della Spagna. I principali centri turistici, con spiagge di fine sabbia dorata e acque tranquille, si trovano nella zona sud. Essendo una meta turistica consolidata dispone di un'offerta di strutture ricettive per tutti i target. Una delle attrazioni più importanti da non perdere è il monte Teide, la vetta più alta della Spagna e Patrimonio Naturale dell'Umanità: si può salire in 10 minuti in funivia fino alla stazione a monte a 3.550 m di altitudine e godersi lo spettacolo del sole al tramonto che accende di rosso l’arcipelago.



Gran Canaria - È chiamata anche “il continente in miniatura” per la varietà di climi e paesaggi che vi si trovano. Vi si trovano centri turistici moderni e ben serviti, come Las Palmas de Gran Canaria, dove si trova anche il quartiere di Vegueta, la parte più antica e caratteristica della città, assolutamente da visitare. Nel cuore dell'isola si trova il Roque Nublo, un imponente monolite vulcanico posto su un balcone naturale, raggiungibile tramite un sentiero di una mezz’ora di cammino. Da questo belvedere, il panorama è mozzafiato. Stupende anche le dune di sabbia Maspalomas, un'attrazione imperdibile per chi vi passa anche solo pochi giorni.



Fuerteventura - Per chi ama la vacanza attiva, Fuerteventura è l'isola ideale dove recarsi anche per pochi giorni. Un paradiso per surf, windsurf e del kitesurf grazie alle condizioni ottimali di vento e onde. È stata la prima isola ad essere conquistata dagli europei: una tappa obbligata è Betancuria, primo nucleo abitato dell’isola, fondata dagli spagnoli nel 1404, dove si scoprono tracce del passato. Fuerteventura è nota anche per alcuni prodotti tipici, come lo squisito formaggio Queso Majorero.



La Palma - Il punto di partenza per una visita all’isola è la città di Santa Cruz, con il suo bel centro storico in stile coloniale e la grande spiaggia di sabbia vulcanica protetta dalle onde, spesso molto ventosa, adatta per chi pratica il kite surf. Tra le escursioni da non perdere, quelle alla Foresta de Los Tilos e alla piscina naturale di Charco Azul. La Palma è nota anche per i suoi cieli stellati: la notte l'aria è così pulita e limpida che l'isola si è conquistata il titolo di Prima Riserva Starlight nel mondo.



La Gomera - Con le sue foreste preistoriche e le acque cristalline, è un vero Eden per chi ama il turismo attivo. Da non perdere la foresta di lauro a Garajonay e la scogliera de Los Órganos. Fra i suoi piccoli ed incantevoli villaggi, da non perdere una visita a Hermigua, con le sue piscine naturali, e a Agulo, borgo accogliente e pittoresco, ricco di storia, natura e tradizioni.



El Hierro - Serve qualcosa in più di un lungo finesettimana per poter godere a pieno della bellezza dei luoghi di questa isola. Il capoluogo Valverde, con le sue caratteristiche architetture tradizionali, dista qualche chilometro dalla costa e si trova in una posizione sopraelevata, da cui si abbracciano con la vista paesaggi straordinari. Da non perdere è La Restinga, per le sue meraviglie sottomarine e per il suo villaggio di pescatori.



Lanzarote e La Graciosa - A Lanzarote coesistono vivaci centri turistici e piccole località con case rurali, ville e boutique hotel. L’ isola affascina per i suoi paesaggi, tra i più straordinari delle Canarie: con la sua natura rocciosa e arida, sembra quasi un altro pianeta. Il suo sviluppo turistico è stato influenzato dall'opera di César Manrique, artista poliedrico che ne ha fatto un museo a cielo aperto, sempre in armonia con l'ambiente. Ottimi i vini locali prodotti nei tipici vigneti ricavati dalla terra vulcanica. Da Lanzarote ci si può spostare per un'escursione all'ottava delle Isole Canarie, La Graziosa, che dista soltanto mezz'ora di navigazione. Qui si può vivere il massimo del relax in una solitudine quasi assoluta.



