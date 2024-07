In Croazia, alla scoperta della regione di Šibenik e delle sue 242 isole

NEL PARADISO DEL PARCO NAZIONALE DELLE KORNATI - Ogni immagine delle Kornati lascia senza fiato. Lunari, emergono dal turchese di un mare limpido e cristallino, con il silenzio e la quiete della natura a fare da compendio. Visitare e ammirare queste bellezze di pietra è un privilegio che resta impresso nella mente per tutta la vita. Sono davvero un luogo spettacolare, in cui Madre Natura ha dato massimo sfogo alla propria fantasia creativa. Non c’è acqua dolce qui, e le isole sono rocciose e aride. In passato, la loro scarsa vegetazione veniva utilizzata per il pascolo estivo, e pastori e pescatori di Murter vi costruirono piccole case in pietra da utilizzare come alloggio stagionale. Molte di queste abitazioni possono essere affittate per una vacanza senza fronzoli e rispettosa dell’ambiente. In una casa di pescatori, con acqua dal pozzo, elettricità solare a bassa tensione e una doccia all’aperto, lontano dai rumori e dalle spiagge affollate, ci si può sentire novelli Robinson Crusoe, da soli voi davanti al mare.



ZLARIN, L’ “ISOLA D’ORO” - Zlarin per la sua bellezza nei tempi antichi veniva chiamata “Isola d’oro” (insula auri). Un piccolo gioiello tutto da esplorare, con natura incontaminata, l’isola di Zlarin è la prima isola dell’arcipelago all’imbocco del canale di Sant’Antonio, lungo le misteriose mura della fortezza di San Nicola. Si raggiunge solo in barca con il collegamento giornaliero da Šibenik. Niente auto, ci sono diverse strade per gli appassionati di ciclismo. Sull’isola è tutt’oggi ancora attivo un laboratorio artigianale per la lavorazione del corallo, in cui si realizzano e vendono gioielli rigorosamente fatti a mano. Adiacente si trova l’Isola di Obonjan.



L'ISOLA PRIVATA DI OBONJAN - Appena al largo della costa di Šibenik, Obonjan Island Resort è un posto da sogno sull'isola privata di Obonjan, vero paradiso del glamping luxury. Una delle poche isole adriatiche disabitate con completa privacy, di soli 56 ettari di terreno. Si alloggia nelle affascinanti tende Glamping Lodge circondate da una foresta di pini o nelle moderne e spaziose case mobili Island Home e nelle tende O-tent, per i veri amanti della natura. Gli alloggi offrono non solo comfort, ma anche un’esperienza autentica dell’isola. L’isola è circondata da un mare turchese e cristallino, con diverse spiagge. Nel cuore del resort si trova una piscina all'aperto riempita con rinfrescante acqua di mare e circondata da terrazze e lettini, che la rendono ideale per riposarsi e prendere il sole. Protagonista assoluta la natura, il resort è aperto a tutti, inclusi le famiglie con bambini e gli amici pelosi.