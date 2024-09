Canarie top ten: le spiagge più belle, il mare più limpido

BUTIHONDO (Fuerteventura) - Situata lungo la costa sud-ovest di Fuerteventura, Butihondo è un'oasi di sabbia dorata fine. Questa spiaggia è ideale per chi cerca relax e comfort, grazie alla vicinanza di numerosi resort turistici. Con il mare cristallino e la tranquillità che regna sovrana, è perfetta per un giorno di puro benessere sotto il sole delle Canarie. È anche conosciuta da chi pratica naturismo perché nonostante sia turistica, comprende delle aree riservate.



GRAN TARAJAL (Fuerteventura) - Immersa nella pittoresca cittadina di Gran Tarajal, sulla costa sud-est di Fuerteventura, questa spiaggia di sabbia scura e vulcanica offre un'esperienza autentica. Con il porto vicino e una vasta gamma di servizi, Gran Tarajal consente una piacevole passeggiata per un magnifico lungomare dove si può gustare la gastronomia locale. Spesso sono organizzati eventi di grande richiamo come il Festival Internacional de Payasos Tran Tran, un famoso festival dedicato al mondo dei clown.



PLAYA DEL DUQUE (Tenerife) - Playa del Duque, lungo la costa sud di Tenerife, è una spiaggia esclusiva con sabbia dorata e fine. Circondata da hotel di lusso e centri turistici, questa destinazione offre un mix perfetto di relax e divertimento, ideale per chi cerca un'esperienza di vacanza raffinata, soprattutto al tramonto quando si può assistere allo spettacolo naturale del sole che cala sulla linea dell'orizzonte.



SARDINA DEL NORTE (Gran Canaria) - Sardina del Norte, sulla costa nord-ovest di Gran Canaria, è una spiaggia di sabbia dorata. Vicina al caratteristico villaggio di Sardina, è un luogo amato dai subacquei e dai locali, offrendo un'autentica esperienza canaria in un ambiente accogliente e rilassato.



PLAYA DE MELONERAS (Gran Canaria) - Situata sulla costa sud di Gran Canaria, Playa de Meloneras è una spiaggia di sabbia fine e dorata, circondata da lussuosi hotel e resort. Si trova vicino alle famose dune di Maspalomas, è circondata da un bel lungomare attrezzato con ristoranti, negozi e bar. Acque cristalline e strutture di alta qualità garantiscono un'esperienza di vacanza esclusiva e rilassante.



PLAYA BAJAMAR (La Palma) - La spiaggia Bajamar, situata sulla costa est di La Palma, è invece una spiaggia urbana di sabbia scura e vulcanica. Vicina al porto di Santa Cruz de La Palma, offre un facile accesso a tutte le comodità della città, combinando la tranquillità del mare con la vivacità del centro urbano. La spiaggia di Bajamar e i suoi dintorni sono alcuni dei posti migliori di La Palma per vedere l'alba.



PLAYA DE PUERTO NAOS (La Palma) - Sulla costa ovest di La Palma, Playa de Puerto Naos è una delle spiagge più popolari dell'isola. Con la sua sabbia scura e vulcanica, e la vicinanza al vivace villaggio di Puerto Naos, offre una combinazione perfetta di bellezza naturale e servizi turistici per un'esperienza indimenticabile.