S'ARCHITTU, Oristano – In una scogliera candida, che circonda un’incantevole piccola spiaggia, a un tratto si apre in arco, modellato nelle rocce calcaree dall'erosione del mare e del vento: siamo a Cuglieri, sulla costa oristanese, dove le rocce sono definite "lunari" per il loro colore bianchissimo e per i riflessi che generano. L'arco, in origine era una grotta, ma oggi è aperto e perfettamente integrato in un ambiente di grande bellezza, nel quale ammirare anche tre isolotti a forma di fungo, levigati anch’essi da lavorio delle onde.