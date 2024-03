A Malta, per andare incontro all'estate

Complici i primi caldi, l’Arcipelago maltese offre per chi vuole il relax ‘terapia naturale’. Le spiagge in questa stagione sono tranquille e le temperature invitano già ad avvicinarsi scalzi all’acqua. Ma anche chi vuole godere il mare assaporandone solo il profumo, lo sciabordio delle onde e l’incanto ripetitivo della risacca, ecco alcune proposte per questa primavera.

Escursioni brevi in barca

Le possibilità di gite in barca a Malta sono davvero tante, ma qui vogliamo elencare quelle che sono sempre disponibili e quindi più facilmente fruibili. Parliamo ad esempio della visita alla Blue Grotto, l’iconico arco di pietra che si trova al sud-ovest di Malta e che con una breve gita in barca permette di essere visitato insieme alle caverne adiacenti. Stessa facilità di fruizione anche per le escursioni che partono dallo stupefacente Inland Sea, nella località di Dwejra a Gozo: un pittoresco lago salato collegato al mare aperto da una stretta fenditura tra le scogliere che si può attraversare grazie a piccole barche accompagnati dai pescatori locali.





In dgħajsa sul Grand Harbour

Anche questa è un’escursione in barca facilissima da organizzare, ma merita un capitolo a sé. La dgħajsa è un’imbarcazione tradizionale maltese, molto simile ad una gondola, che sin dall’epoca dei Cavalieri, viene utilizzata per il trasporto delle persone. Ancora oggi c’è una cooperativa di barcaioli che accompagna chiunque lo desideri a bordo di questi suggestivi natanti attraverso il grande porto monumentale di Valletta. Un’escursione spettacolare per ammirare dal mare sia lo skyline della capitale che quello delle rinomate Tre Città poste sul lato opposto del fiordo che costituisce il porto di Valletta.





Pranzo a bordo mare a Mmarsaxlokk

Questo tipico paesino di pescatori si trova a sud di Malta. Il suo porticciolo è uno dei luoghi più fotografati delle isole, perché vi sono attraccate decine di luzzu i caratteristici e coloratissimi pescherecci maltesi. Qui il pesce arriva fresco ogni giorno e per questo motivo vi suggeriamo di visitare Marsaxlokk per una sosta gastronomica fermandovi a mangiare in uno dei numerosi ristoranti vicino al mare, ammirando la linea dell’orizzonte.





In sup o kayak tra le calette di Gozo

La primavera maltese è a dir poco sgargiante. La luce del sole crea un concerto di riverberi sulla superficie del mare, sempre cristallino. Ai più avventurosi e a chi non teme il contatto con l’acqua fresca e limpida che circonda le isole, consigliamo di raggiungere Gozo e organizzare un’uscita in Stand Up Paddle o in kayak per esplorare le tante insenature della costa della seconda isola dell’arcipelago maltese.