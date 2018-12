Le mete più amate dagli italiani per Natale e Capodanno

Sono questi i risultati che emergono dall’Osservatorio ASTOI Confindustria Viaggi, dove confluisce il 90% dei protagonisti del turismo organizzato in Italia. L’Osservatorio fornisce le rilevazioni sui comportamenti e le tendenze dei connazionali nei confronti delle vacanze di Natale e Capodanno 2018. Il quadro evidenzia numeri positivi quanto a prenotazioni, coerenza nelle preferenze geografiche, evoluzione delle esigenze.



PRENOTAZIONI A DOPPIA CIFRA ANCHE QUEST’ANNO - Il trend delle prenotazioni continua a essere molto positivo con incrementi, quasi per tutti gli associati, a doppia cifra e una crescita media pari a circa + 14%. Il valore medio della pratica è stabile rispetto all’anno scorso, riconfermando il trend positivo. La durata media della vacanza è di 8/10 giorni. Interessante notare che è in crescita la percentuale di coloro che scelgono di trascorrere il Natale lontano dalla famiglia, anche se i grandi numeri si riferiscono alle partenze dal 26 in poi.



LE METE PIÚ SOGNATE (E QUELLE MENO) - " Le statistiche degli associati sono concordi: chi programma e offre viaggi e soggiorni a lungo raggio, registra il picco delle preferenze verso le isole dell’Oceano Indiano, specialmente Maldive, Mauritius, Kenya e Zanzibar. Ai cultori del mare piacciono molto anche Thailandia, Repubblica Dominicana, Antigua, Oman ed Emirati. Viaggi e tour premiano soprattutto Indocina, Australia, Giappone, USA, Emirati, Giordania e Marocco.

" Le crociere più amate sono quelle di una settimana ai Caraibi o altre mete esotiche, arricchite da nuovi show e attività ed esperienze a bordo mirate per tutti i target.

" Trona in auge il Mar Rosso, molto apprezzato da chi vuole raggiungere un “mare da sogno” in poco tempo: Sharm El Sheikh e Marsa Alam stanno tornando ai numeri del passato, forti di un buon clima e del rapporto qualità/prezzo. In generale tutto l’Egitto è in ripresa, con anche le crociere sul Nilo.

" In Europa le preferenze vanno a Gran Bretagna, Francia e Scandinavia come tour, a Vienna, Praga e Budapest come city break.

" In Italia la neve si riconferma vacanza apprezzatissima, prevalentemente in Alto Adige ma bene anche in Veneto e Lombardia.

" Per contro, alcune mete segnano un calo di interesse da parte dei viaggiatori italiani: Cuba, Messico, Canarie, Russia, Cina e Sri Lanka.



EVOLUZIONE DELLE TENDENZE - La prenotazione anticipata incide per circa il 40% sul volume complessivo delle prenotazioni. Il dato conferma come le persone sappiano esattamente dove vogliono andare, esprimano la loro preferenza senza compromessi e siano sensibili alle opportunità di risparmio. Quest’anno si evidenzia un secondo elemento: l’anticipo aumenta. Rispetto al passato i clienti prenotano anche 90 giorni prima rispetto alla partenza.



Il Natale e il Capodanno 2018 ha mostrato alcuni dati e nicchie interessanti:

* la curiosità verso l’Africa delle etnie (Togo, Ghana) e verso il Qatar;

* le partenze verso l’Australia, meta tradizionalmente scelta solo in estate;

* l’aumento importante della richiesta di flessibilità e personalizzazione;

* l’apprezzamento di viaggi tematici, ad esempio in moto e a cavallo, per surfisti e subacquei;

* i viaggi culturali sono sempre richiesti, la vacanza è vissuta non solo come momento di relax ma come occasione per scoprire e imparare;

* le crociere sono scelte sempre più anche dagli under 45 e vedono le preferenze orientate sulle formule all inclusive;

* anche la settimana bianca vira verso il tutto incluso: ski pass e lezioni di sci;

* il pubblico dei Millennials è entrato in agenzia per prenotare settimane bianche, crociere e Mar Rosso.



UNO SGUARDO AI PROSSIMI MESI - Le proiezioni per il primo trimestre 2019 sono molto incoraggianti. Gli associati ASTOI registrano aumenti delle prenotazioni rispetto all’anno precedente - sul pari periodo – in media del 18,5%. Chi non può concedersi la vacanza a Capodanno, sta già pensando a programmarla fra gennaio e marzo, si tratti di sci, di villaggi all inclusive, di resort over 18, di tour culturali o di crociere. Non è solo una questione di costi: chi sceglie il viaggio tematico è disposto ad ampliare il budget a disposizione, così come chi vuole volare in business e soggiornare in hotel luxury. L’onda lunga della domanda del consumatore verso i viaggi continua e premia il turismo organizzato.



Spiega il Presidente ASTOI, Nardo Filippetti: “Il trend del turismo organizzato è positivo da un biennio, la crescita a doppia cifra è costante in tutti i segmenti. Il dato va letto in modo duplice; da un lato è positivo sul piano economico, sia per coloro che possono permettersi di spendere sia per chi i viaggi li confeziona; dall’altro testimonia l’atteggiamento di rinnovata fiducia che i consumatori mostrano verso tour operator e agenti di viaggio, perché sanno di poter trovare consulenza, assistenza e garanzie”.