Venezia: al via il Carnevale più sontuoso del mondo

Tutti gli spettacoli della tradizione saranno confermati, con qualche novità in più come l’evento, ancora a sorpresa, in programma in piazza San Marco per il giorno di San Valentino, festa degli innamorati. Imponente la macchina organizzativa, per un budget di due milioni di euro.



Sfilate nel segno dell’amore - Piazza San Marco è come sempre teatro di eventi e spettacoli. Da sabato 15 a martedì 25 febbraio, dalle 11 alle 21-22 il cuore di Venezia diventa luogo di incontri giocosi e di sfilate all’insegna dell’amore, di maschere e folli spettacoli, facendo vivere al pubblico un’immersione nella magia e nei colori del carnevale con musica dal vivo e dj-set a partire dalle 17.30. Grande suspence anche per i palchi del carnevale che – assicura il nuovo direttore artistico Massimo Checchetto - sono un’assoluta novità grazie alle tecnologie impiegate.



Il Volo dell’Angelo - Sabato 15 febbraio si svolge il corteo delle Marie del Carnevale mentre domenica 16 febbraio alle 12 il volo dell’Angelo Linda Pani apre i festeggiamenti del Carnevale in piazza. L’evento è preceduto dal Corteo del Doge a cura del C.E.R.S. Il volo dell’Aquila è invece in programma domenica 23 febbraio alle 12. Gran finale martedì 25 febbraio con il tradizionale Svolo del grande gonfalone del leone di San Marco per celebrare la chiusura del Carnevale di Venezia con l’arrivederci al 2021 e la proclamazione della Maria dell’anno.



La Ballata delle maschere - Tra gli appuntamenti più attesi anche la Ballata delle Maschere, organizzata dalla Compagnia L’Arte dei Mascareri che re-interpreta l’antico aneddoto nel giorno di giovedì grasso e la rievocazione delle antiche lotte tra Nicolotti e Castellani, venerdì 21 febbraio. Le Tese 93-94 dell’Arsenale il 15 febbraio e dal 21 al 24 diventano, invece, il punto di ritrovo per molti giovani con musica Live e Dj -set. Il dinner show a Ca' Vendramin Calergi offre spettacolo e divertimento il 15-16 febbraio e dal 20 al 25.



Gli eventi “esterni” - Anche quest’anno il Carnevale di Venezia contamina il territorio con sfilate di carri allegorici e mascherine al Lido di Venezia (venerdì 21 febbraio dalle 16.30 in Gran Viale Santa Maria Elisabbeta), a Burano il martedì grasso, a Marghera (sabato 22 febbraio dalle 15 per le vie della Città Giardino), a Campalto (domenica 23 febbraio dalle 14.30 dalle vie del centro fino alla chiesa di San Benedetto), a Zelarino con la 53° edizione del Carnevale dei ragazzi.



Carnevale a Mestre - Un’altra novità è il carnevale diffuso, declinazione del format de 'Le città in Festa', e il Mestre Carnival street show, in programma il 15-16 febbraio e dal 20 al 25 febbraio, dalle 16 alle 19.30, e la domenica anche dalle 11.30 alle 13. Tra gli appuntamenti da non perdere l’Happy friday speciale Carnevale, fissato per venerdì grasso, gli spettacoli degli Astrocicli (11 giorni di eventi diffusi), il concorso della mascherina più bella e naturalmente il volo dell’asino, in piazza Ferretto domenica 23 febbraio.



Tutti in maschera - Come da tradizione non mancano gli appuntamenti dedicati agli sportivi quali la regata sprint di Carnevale o la 'corri in maschera' e la consueta collaborazione per la promozione delle iniziative carvenalesche nei Comuni della Città metropolitana. Unanime l’invito a mettersi in maschera, a divertirsi, come lo spirito del carnevale insegna, esorcizzando le difficoltà quotidiane.



Per il programma completo: www.carnevale.venezia.it