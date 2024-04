Fra palazzi e musei della Valtellina

Il tutto con il corollario di buon cibo ed eccellenti vini, provenienti dai vigneti eroici che disegnano i fianchi della bassa e media valle.

Sondrio e i suoi palazzi

Capoluogo di provincia, vanta numerosi palazzi storici che raccontano e custodiscono la storia della Valtellina. Palazzo Sertoli stupisce turisti e passanti per le sue facciate austere ed eleganti che si contrappongono agli interni dove ci sono forti richiami al rococò. Di particolare bellezza è il “salone dei balli”, una sala del secondo piano decorata con stucchi e dipinti. Grandi e piccini non possono non visitare Palazzo Sassi de’ Lavizzari: all’interno si trova il MVSA, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, un luogo a misura di bambino dove tutti gli ospiti possono conoscere la storia della Valtellina e le sue diverse espressioni artistiche attraverso laboratori creativi per i bambini e visite guidate per gli adulti. Girando per la città si possono ammirare dall’esterno altri palazzi tra cui Palazzo Pretorio (sede del Comune), Palazzo Martinengo (sede degli uffici comunali), Palazzo Muzio (sede degli uffici della Provincia di Sondrio) e Villa Quadrio (sede della Biblioteca Rajna e con all’interno il grande salone dei concerti con soffitto decorato da spettacolari stucchi).





I castelli dei dintorni

Non solo palazzi ma anche castelli, Sondrio e i suoi dintorni sono un vero e proprio museo a cielo aperto. Si parte con Castello Masegra, situato in una posizione strategica e da qui si può ammirare Sondrio in tutta la bellezza. Il castello al suo interno ospita il CAST, il CAstello delle STorie di montagna (un museo narrante che invita i suoi ospiti a conoscere la cultura montana rappresentata da storie di alpinismo, arrampicata e ambiente; trait d’union è la tecnologia che rende la visita interattiva e strizza l’occhio ai visitatori più piccoli) e il Museo dei Minerali della Valtellina e della Valchiavenna, un’incredibile raccolta di minerali tra i più belli, rari e importanti della Valtellina. Il Castello Grumello, invece, si trova anch’esso a pochi chilometri da Sondrio e venne donato al FAI nel 1990. Meta perfette per famiglie, regala spettacolari vedute panoramiche.