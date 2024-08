Vacanze green fra le vigne, dalla Franciacorta alla Toscana

COUNTRY HOTEL NEL COLLIO - Porta la firma di SIMONIT&SIRCH, i Maestri di potatura richiesti nei vigneti dalle più famose maison italiane e internazionali, l’Accademia Vine Lodge, elegante Country Hotel di Capriva del Friuli, nel cuore della pregiata area vinicola del Collio. Marco Simonit e Pierpaolo Sirch (noti a livello internazionale per aver messo a punto il metodo di potatura che porta il loro nome e rende le viti più sane e longeve) hanno creato un luogo d’incontro aperto a tutti, in particolare alla gente di vigna e ai wine lovers, che qui trovano non solo un accogliente hotel dall’atmosfera rilassata ed informale, ma possono anche vivere glocals experiences con i Vine Master Pruners. Immerso nel verde di un grande parco, 12 stanze, un bel porticato, una straordinaria prima colazione gourmet con prodotti del territorio, l’ACCADEMIA Vine Lodge è un posto dove si respira la cultura della vite e del vino. Un luogo ideale dove soggiornare per i wine lovers, per i turisti alla scoperta di queste incantevoli colline del Friuli Venezia Giulia note a livello internazionale per i loro eccellenti vini, per coloro che frequentano i corsi della VINE MASTER PRUNERS Academy, che qui ha sede.



BUEN RETIRO ADULTS ONLY A MONTEPULCIANO - La campagna Toscana è un mito che affascina viaggiatori da tutto il mondo, attratti dal suo straordinario mix fra bellezza della natura, arte, storia, gastronomia e vini. Tutti al top. Montepulciano, con il suo stupendo centro storico e i vini rinomati, ne è la quintessenza. A una decina di minuti dal centro, ma nella tranquillità della natura della Val di Chiana, il delizioso agriturismo di Podere Casanova è un buen retiro in aperta campagna, annesso all’omonima e rinomata cantina e abbracciato dai vigneti, a una decina di minuti dal centro di Montepulciano, ma nella tranquillità assoluta della campagna della Val di Chiana. Silenzio, quiete, riconnessione con la natura è quanto attende gli ospiti. E proprio per garantire loro il massimo della tranquillità, l’agriturismo è Adults Only. Tre gli ampi appartamenti perfettamente attrezzati. Affittati insieme, sono l’ideale per chi vuole approfittare della vacanza per trascorrere del tempo con un piccolo gruppo di amici o familiari ed avere l’intera casa tutta per sé. A disposizione degli ospiti, un orto biologico lussureggiante di verdure, erbe aromatiche, fragole, piccoli frutti da raccogliere e portarsi in tavola e una grande piscina fra le vigne con solarium. Dirimpetto all’agriturismo c’è la cantina con una grande sala degustazione con terrazzo panoramico e fra vigne coltivate in modo naturale si snodano sentieri per passeggiate a piedi e in bicicletta. Per gli ospiti sono organizzate piacevoli esperienze, dalle cene in vigna ai wine trekking.