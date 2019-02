Trentino: sugli sci ad attendere l aurora sulle Alpi

Esperienze indimenticabili come salire in quota prima dell'alba, ammirare il sole che sorge e, dopo una ricca colazione, sciare in esclusiva sulle piste della Val di Sole in compagnia dei maestri di sci. Sarà possibile nei rifugi delle Ski Aree di Folgarida-Marilleva, Pontedilegno-Tonale e PEJO 3000 .

Tutto ciò accadrà il 6 e 10 febbraio, 8 e 9 marzo. Quattro date da ricordare per altrettante matinée indimenticabili riunite nella 6a edizione di Trentino Ski Sunrise.



Le date e i luoghi - Primo appuntamento, il 6 febbraio prossimo alle 6.30, al Passo del Tonale. Salita fino ai 3mila metri del Rifugio Panorama 3000 Glacier per poi scendere alla Capanna Presena per la colazione accompagnata dalle vibrazioni musicali di un concerto mattutino (l'evento sarà poi ripetuto anche il 9 marzo, anticipato di un'ora). Il 10 febbraio sarà la volta del Rifugio Solander collocato a 2000 metri, nel comprensorio Folgarida Marilleva e l'8 marzo sarà invece protagonista il Rifugio Scoiattolo nell'incantevole Val di Peio, all'interno dello storico Parco Nazionale dello Stelvio.



Il programma - Identica l'organizzazione delle 4 date: arrivo in vetta prima dell'alba sfruttando l'apertura straordinaria degli impianti di risalita (o dormendo nei rifugi direttamente la sera prima), attesa del sorgere del sole con la possibilità di meravigliose fotografie, gustosissima colazione dolce e salata con prodotti tipici del territorio, discesa sulle piste intonse, guidati dai maestri di sci.



Per maggiori informazioni: www.valdisole.net