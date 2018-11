Tra Trento e Bolzano, gli imperdibili mercatini delle Alpi

Per celebrare il periodo più incantato dell’anno, Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico aprono le porte ai Mercatini Originali Alto Adige/Südtirol. Dal 23 novembre al 6 gennaio, passeggiare per le vie e le piazze di queste cinque splendide città sarà un’esperienza memorabile. Anzi, multisensoriale immersi nel profumo del vin brulè e quello della cannella.



I mercatini dei centri più piccoli - Altrettanto suggestivi sono i “mercati di montagna”, un vera e propria full immersion nell’atmosfera natalizia dell’Alto Adige più tradizionale. Imperdibili sono quello di San Candido, quello del Lago di Carezza – dove nel favoloso scenario lacustre si specchiano le due cime Dolomitiche del Catinaccio e del Latemar – e quello di Castelrotto, sublimato da piatti preparati direttamente dagli agricoltori del luogo e da pezzi di artigianato unici. La città più piccola delle Alpi, Glorenza in Alto Adige, attira specialmente i più romantici. Dal 7 al 9 dicembre 2018 l’Avvento a Glorenza "Luci - Profumi - Suoni" offre una vasta scelta di attività: il mercato dell'Avvento e anche tante specialità invernali dell’Alto Adige.



Mercatino e piscina - Quello di Martello è il mercatino di Natale più alto delle Alpi: si tiene infatti in una malga a 2061 m nel mezzo del Parco Nazionale dello Stelvio. Atmosfera natalizia, musica, profumo di cannella e di pino, ma soprattutto un ambiente da sogno fra le alte cime innevate. E dopo una bella giornata all'aria aperta al mercatino di Martello, ci si può rilassare nelle calde piscine dell'Aquaforum di Laces, o visitare il Centro Visite del Culturamartell con la sua esposizione sulla cultura agricola e il paesaggio agricolo antropizzato.



Trento, eleganza e tradizione - Oltre ai mercatini si può scegliere Trento e paseggiare senza fretta tra le oltre 90 casette del Mercatino di Natale - dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio - e scoprire un po’ alla volta tutti i prodotti che lo rendono unico. È un modo questo anche per valorizzare il lavoro dei tanti artigiani che espongono i prodotti nelle storiche piazza Fiera e piazza Battisti e per gustare le leccornie della cucina regionale.



Squisitezze a non finire - Chi non rinuncia mai al primo piatto può concedersi una pietanza classica del posto: i canederli, serviti in brodo o con burro, preparati con lo speck, la luganega o con altri prodotti, per chi vuole sperimentare abbinamenti più insoliti. Ma si può anche passare direttamente agli squisiti dessert: strudel di mele, brezel dolci, strauben (frittelle a forma di chiocciola con marmellata di mirtilli rossi), Zelten, la torta del Natale ricca di frutta secca, treccia mochena, dolci a base di castagne e deliziosi biscotti: ce né davvero per tutti i gusti.



Per maggoori informazioni: www.discovertrento.it ; www.suedtirol.info ; www.visittrentino.info/it