In Italia e nel mondo, le città dalla forma più curiosa

LA SCACCHIERA: Torino - La pianta ortogonale, o a scacchiera, con le strade che si incrociano ad angolo retto, è molto frequente in tutto il mondo: in Italia la troviamo nel centro storico di molte città di fondazione romana, come il centro di Torino e di Aosta, ma spingendosi oltre Oceano salta subito in mente Manhattan (New York).