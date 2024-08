L’Aquila e la Perdonanza: il momento top in cui scoprire la città

LE “CHICCHE” NASCOSTE - Infine, qualche piccolo segreto. Chi ama i lavori artigianali non può perdere una visita al Museo del Merletto, dove un gruppo di alacri signore lavora regolarmente per creare veri capolavori e per trasmettere alle nuove leve i segreti di un’arte antica che rischia di andare perduta. Le visite avvengono su appuntamento, da concordare presso l’Info Point-ufficio IAT. La bellezza della città si nasconde anche in molti palazzi privati, alcuni dei quali visitabili in particolari occasioni o su appuntamento, come Palazzo Carli Benedetti, il Casino delle delizie Branconio, palazzo Pica-Alfieri e l’oratorio De Nardis, nel quale si trova un pregevole organo seicentesco. Chi apprezza la storia romana, inoltre, non deve perdere una visita ad Amiternum, a pochi chilometri dalla città per ammirare i resti di un bel teatro e di un anfiteatro romano. (www.abruzzoturismo.it/).