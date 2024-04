Isola d'Elba, un piccolo universo da scoprire in primavera

Sabbia o rocce? La Biodola o Cavoli? Padulella o Sansone? Qual è la spiaggia giusta per l’umore della giornata? L’isola ne offre un’ampia scelta, più o meno grandi, più o meno appartate ma tutte raggiungibili in poco più di mezz’ora e quindi si possono veramente trascorrere le vacanze cambiando ogni giorno la spiaggia. Gli appassionati di snorkeling possono trovare in Sant’Andrea la loro meta ideale, mentre Marina di Campo è perfetta per le famiglie.

Immergersi vicino al relitto

La spiaggia di Ogliera, non lontana da Pomonte, in ghiaia scura più o meno grossa, è composta da due spiaggette incastonate tra alte scogliere, appena visibili dalla strada. Da questa spiaggia si può partire per l’avventurosa immersione nei pressi del relitto dell'Elviscot, raggiungibile a nuoto, che appassiona sub e snorkelisti. La nave, naufragata sugli scogli quasi 50 anni fa, richiama appassionati e curiosi.





Avvistare le balene

L’Isola d’Elba è situata al centro del Santuario dei Cetacei Pelagos la prima area marina protetta internazionale del Mediterraneo che nasce da un accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano. Un’esperienza indimenticabile in cui vivere in prima persona l’attività di osservazione di cetacei nel loro ambiente naturale e apprendere le buone pratiche da seguire durante l’attività del whale watching. Insieme a educatori ambientali esperti di cetacei si possono commentare gli avvistamenti e conoscere le 8 specie di cetacei che popolano l’area marina dell’Arcipelago Toscano.





Uno sport ogni giorno

Bici, windsurf, trekking, vela, golf, ebike, tennis? Qual è lo sport che vi stuzzica o appassiona da sempre? Le vacanze sono il momento ideale per dedicarvisi e l’Elba offre percorsi e campi attrezzati per vivere la passione sportiva preferita e praticarla in un contesto unico di natura intonsa, o solo anche per provare per un giorno uno sport mai sperimentato. Moltissimi, e di varia difficoltà e impegno, i percorsi di cicloturismo o mountain bike, panoramicissimi i sentieri per passeggiate e trekking.





Il panorama dell’antica fortezza

La fortezza del Volterraio, è il sito più suggestivo e magico dell’isola, soprattutto se raggiunto al tramonto. La fortezza svetta dai suoi 395 metri sulla roccia e al tramonto si trasforma in una suggestiva terrazza sull’Elba e sulle altre isole dell’Arcipelago Toscano. Un panorama mozzafiato mostra il profilo della dorsale orientale e all’orizzonte la forma esile dell’isola di Pianosa e l’austera sagoma di Montecristo. Di fronte, lo sguardo abbraccia la parte centrale dell’isola con le morbide colline, gli ampi golfi meridionali e l’inimitabile morfologia del golfo di Portoferraio con alle spalle il massiccio imponente del monte Capanne. Più a destra la selvaggia isola di Capraia e, sullo sfondo, le montagne innevate della Corsica con Capo Corso, proteso verso il nord.