Grandi Giardini: le novità del circuito dei più bei parchi italiani

Sono sei i nuovi Grandi Giardini Italiani che entrano a far parte del circuito: Villa Cipressi (Varenna, LC), Giardino di Pojega – Villa Rizzardi (Negrar, VR), Villa Marigola (Lerici, SP) Giardini di Orazio - Castello di Mandela (Mandela, RM), Villa Revedin Bolasco – Università di Padova (Borgo Treviso, TV), Villa Puglie (Valsamoggia, BO).



Accordo con Trenitalia - Fra le iniziative 2019 dei Grandi Giardini Italiani, è di grande rilievo l’accordo concluso con Trenitalia per scoprire in treno l’incanto dei giardini. Tra gli oltre 130 giardini valorizzati dall’impresa culturale 21 sono raggiungibili con i treni regionali e con le Frecce di Trenitalia. La partnership ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio botanico e naturalistico del Belpaese, con giardini e orti raggiungibili con il mezzo di trasporto più ecologico, conveniente, sicuro e, grazie anche all’arrivo di nuovi treni, sempre più confortevole.



Biglietteria online - Una partnership, quella con le ferrovie, che includerà inoltre altri 50 giardini del network nei pressi di una stazione dei treni e raggiungibili con un autobus urbano o di linea. Dei 137 Grandi Giardini Italiani, dislocati in 14 regioni, con oltre 8 milioni e mezzo di visitatori l’anno, 21 sono facilmente raggiungibili con i treni regionali o con le Frecce. Altra rilevante novità è l’accordo con Tiqets per il primo servizio di biglietteria online per l’ingresso ai giardini della rete sul portale. Il nuovo servizio vuole rispondere alle crescenti richieste, da parte dei visitatori del portale Grandi Giardini Italiani, circa la possibilità di prenotare visite ed altre esperienze nei giardini della rete.



Caccia al tesoro - Inoltre, anche quest’anno, si terrà nella giornata di Pasquetta, lunedì 22 aprile, la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani che viene organizzata da oltre 20 anni. Quest’anno sarà in 38 giardini aderenti al network dei più bei giardini visitabili d’Italia. L’evento rappresenta l’occasione per iniziare i bambini alla conoscenza della botanica e avvicinarli all’amore per le piante, i fiori, gli alberi e la fauna. In ogni giardino la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani ha un percorso diverso, e si svolge come un gioco in cui si imparano i nomi degli alberi, la loro provenienza e la storia delle scoperte botaniche in modo divertente e innovativo.



Per maggiori informazioni: www.grandigiardini.it