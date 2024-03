Emilia-Romagna: una Pasqua super, tra castelli e mostre

Non solo questo: la Pasqua in Emilia-Romagna ha anche un eccezionale carnet culturale: le mostre da non perdere spaziano dai Fasti dei Farnese ai lavori di Bruno Munari, dalla pittura del Quattrocento ai Preraffaelliti, dalle ceramiche di Gio Ponti all’arte di Banksy, Escher, Palladino. E non solo: ci sono esposizioni dedicate ai grandi fotografi Franco Fontana, Sebastiao Salgado, Robert Capa, Nino Migliori. Ma cominciamo dai castelli.

A caccia di elfi

Poche cose sono più divertenti che andare a correre e giocare dentro un vero castello millenario. Ecco che in Emilia-Romagna il sogno diventa realtà. Al Castello di Gropparello (Pc), sulle colline a una manciata di chilometri da Piacenza, il Parco delle Fiabe che circonda il Castello si riempie di personaggi, per dare vita a una sfida che coinvolgerà tutti i bambini: la missione del Principe degli Elfi che dovrà portare l’uovo di drago agli Elfi, sfuggendo ai trabocchetti della strega cattiva. Volendo si può anche prenotare il pranzo alla Taverna Medievale. L’avventura è in programma nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta, a turni a partire dalle 10.30.





A scuola di magia

Al Castello di Pallavicino a Varano dei Melegari (Pr) il Lunedì di Pasqua apre i battenti la scuola di magia più famosa del mondo: i bambini dai 6 agli 11 potranno imparare i rudimenti della magia, mentre i genitori possono seguire la visita guidata gratuita.





Re del Cioccolato

Un altro bellissimo maniero, la Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) aspetta i più piccoli domenica pomeriggio (31 marzo) per una visita animata che sarà guidata dal “Re del Cioccolato” e dai suoi aiutanti. Alla fine del percorso ci saranno uova di cioccolato per tutti. Sempre nel Parmense il Lunedì dell’Angelo scatta la Caccia alle Uova colorate all’antica Rocca di Sala Baganza (Pr). Il grande giardino che circonda la fortezza sarà pieno di uova ben nascoste che i bambini dovranno scovare, mentre papà e mamma visiteranno la Rocca e il Museo del Vino.





Come nel medioevo

Scoprire la storia del castello ascoltando i racconti di tanti personaggi in costume medievale che ricreano l’atmosfera del passato. È l’esperienza che si potrà vivere al Castello di Pallavicino, a Varano dei Melegari (Pr) nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Anche nel Castello di Compiano (Pr) la visita guidata sarà un’emozionante rappresentazione della storia millenaria del maniero, raccontata e interpretata da personaggi come il fantasma della principessa, la suora, la nobildonna e tanti altri. L’appuntamento è Lunedì di Pasqua a partire dalle 10 del mattino, turni fino alle ore 17.





Sapori e castelli

L’iniziativa è del Castello di Compiano (Pr) nella sera di Pasqua, 31 marzo (ore 21). Sotto il cielo by night si ascolteranno gli aneddoti e le vicende dell’antica fortezza. Si percorreranno i camminamenti di ronda e ci si affaccerà dalle torri spalancando gli occhi sul panorama del borgo sottostante e delle colline illuminato da mille luci. Al termine si gusterà un calice di vino e un dolce tipico. Nello stesso Castello la mattina di Pasqua è previsto un brunch reale, con specialità a km zero, seguito dalla visita guidata. A partire dalle ore 9 fino alle ore 11. Le visite guidate sono dalle 10 alle 12. Un antico tavolo di legno massiccio dove si sono accomodati nobili e principi, ora riallestito come nelle grandi occasioni, con piatti di preziosa ceramica, candelieri e calici in vetro di Murano. È in mostra nelle festività pasquali al Castello di Rivalta (Pc) un maniero dell’anno Mille, abitato da allora dalla stessa famiglia nobiliare, gli Zanardi Landi. Il Castello di Rivalta ospita da sempre le famiglie nobili e reali di tutta Europa, compresa quella inglese. Ora il pubblico ha la possibilità di vedere da vicino uno scorcio dei fasti della sua storia nella sala con il tavolo apparecchiato come si fa nelle grandi occasioni con piatti francesi dipinti a mano e ornati d’oro zecchino, stoviglieria di argento, calici di cristallo. Una rara mostra di pezzi unici.





Visite guidate

Le festività pasquali possono essere l’occasione per scoprire le vicende, le lotte e gli amori che si sono consumati fra le mura di un castello. È per questo che sono sempre emozionanti le visite guidate. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sono in programma visite guidate alla Rocca di Sala Baganza (Pr), domenica mattina (ore 11), e a Casa d’Este a Portomaggiore (Fe), Delizia estense del Verginese, una delle dimore di svago della dinastia d’Este, residenza estiva di Laura Dianti amante di Alfonso I d'Este. In Romagna la mattina di Pasqua (ore 11) c’è la visita guidata letteraria a Villa Torlonia nel Museo Casa Pascoli, a San Mauro Pascoli (FC). Sempre la mattina di Pasqua (ore 11.30), a due passi da Rimini, c’è il tour guidato della Rocca del Sasso di Verucchio, una delle più imponenti e meglio conservate fortificazioni della stirpe dei Malatesta, all’apice di uno sperone di roccia, citata anche da Dante nella Divina Commedia.