Dolomiti: un inverno tutto da godere a Sottoguda

Sottoguda è vicina alla Ski Area 06 Arabba-Marmolada, il comprensorio sciistico più panoramico delle Dolomiti. La moderna funivia Marmolada – Move to the Top permette di raggiungere la pista più lunga delle Dolomiti: la Bellunese. Un luogo incantevole e ricco di attrattive naturali che vale la pena conoscere, magari passeggiando con le ciaspole.



Ciaspolata in val Franzei - Alla scoperta di una vallata di magica bellezza, un percorso semplice ed adatto a tutti dove si possono fare simpatici incontri con la fauna selvatica: Franzei è la meta giusta per le tue escursioni con le ciaspe. Gran parte del percorso si svolge in mezzo al bosco: qui si respira la pace e la tranquillità della natura incontaminata.



Ciaspolata ad Albe e Valier - Antichi borghi da ammirare, un concentrato di storia e panorami mozzafiato. Villaggi ricchi di storia, un tempo pieni di vita ed oggi silenziosi di fronte al Monte Sasso Bianco: ad Albe e Valier il tempo sembra essersi fermato. Un’escursione con le ciaspole in mezzo ai faggi ormai spogli dei loro colori, che vi farà respirare la pace di questi luoghi e vi regalerà un panorama assolutamente indescrivibile su tutta la vallata. C’è la possibilità di eseguire un giro ad anello scendendo in direzione Col di Rocca.



Passeggiata sulla neve - Un itinerario lungo le sponde del torrente Pettorina da Sottoguda, che conduce fino alla località Pian de le Risce, di fronte al villaggio di Boscoverde. L’inizio del sentiero si trova nei pressi del ponte dopo il Borgo di Sottoguda e prosegue lungo un tracciato pianeggiante. Il sentiero è raggiungibile anche dal villaggio di Palue attraverso un altro ponte. Il rientro può avvenire per lo stesso percorso oppure lungo la strada asfaltata dal villaggio di Col di Rocca. Il sentiero è adatto a tutta la famiglia.



Per maggiori informazioni: www.borghipiubelliditalia.it