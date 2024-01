Borghi più Belli d'Italia: San Marino e Rasiglia sono i nuovi Borghi Ospite

L’Associazione dei Borghi più belli d’Italia , con il Consiglio Direttivo dello scorso dicembre, ha ammesso due nuovi Borghi Ospite: San Marino (centro storico), come Borgo Onorario e Ospite Internazionale; Rasiglia (nel comune di Foligno – PG), come Borgo Ospite.

Con l’ingresso di San Marino, per la prima volta nella sua storia l’Associazione ammette un Paese estero come Borgo Onorario-Ospite Internazionale. Ogni anno l’Associazione ammette nel circuito alcuni borghi che, pur ricadendo in un comune con più di 15.000 abitanti (limite massimo che i comuni devono avere per poter essere certificati dall’Associazione, oltre a non avere più di 2000 abitanti nel centro storico) hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dell’Associazione e che quindi vengono ammessi come Borgo Ospite.



San Marino Città di San Marino (chiamata San Marino o Città dai sammarinesi) si trova arroccata in cima al Monte Titano e supera tutti gli altri in altezza sul livello del mare (più di 700 metri). Il suo borgo altro non è che il centro storico di San Marino, ossia il nucleo residenziale più antico. Qui si trovano le sedi istituzionali del Governo (Palazzo Pubblico), del Consiglio Grande e Generale e delle segreterie di Stato. E’ la più antica Repubblica del mondo e una delle più piccole, 33 mila abitanti, un Paese estero dove però si parla il romagnolo. La Città di San Marino è la capitale della Repubblica di San Marino e capoluogo del Castello che porta il suo stesso nome e si estende per 7,09 km² con 4054 abitanti (mentre la città conta 3997 residenti). È la terza città del Paese, dopo Borgo Maggiore e Dogana, frazione di Serravalle. Confina con i castelli di Acquaviva, Borgo Maggiore, Fiorentino e Chiesanuova e con il comune italiano di San Leo (PU), quest’ultimo anch’esso facente parte dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

