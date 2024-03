Varese, una provincia tutta da pedalare

#VARESE DoYouBike? conta 52 diversi percorsi per un totale di 2.134 km da percorrere alla scoperta delle meraviglie del territorio della provincia di Varese, che vanta 3 parchi regionali, 7 laghi, 4 siti patrimonio dell’UNESCO e moltissime altre attrattive.

52 percorsi fra natura e storia

Oltre 2.000 i chilometri, destinati a crescere nel tempo, per immergersi in paesaggi unici, godendo della grande offerta culturale del territorio. 52 i diversi percorsi fra cui poter scegliere, capaci di offrire un ricco ventaglio di itinerari in grado di soddisfare ogni tipo di visitatore, dai tracciati più semplici adatti alle famiglie, fino ad arrivare ai tour più impegnativi per amatori e sportivi su due ruote. Il tutto toccando i moltissimi siti d’interesse sparsi per tutta la provincia.Il progetto, voluto dalla voluto da Camera di Commercio di Varese, prevede anche un sistema integrato di assistenza, mappe, noleggio attrezzature, punti ristoro, bike hotel, punti di ricarica per e-bike, ristoranti e pubblici esercizi “bike friendly”, tutto consultabile tramite il sito varesedoyoubike.it. Con pochi click è infatti possibile scegliere e profilare il proprio percorso, decidere il grado di difficoltà insieme ai i punti d’interesse che si desidera toccare durante la pedalata, nonché selezionare i locali per pranzare o le strutture preferite dove dormire grazie all’ampio ventaglio di opzioni disponibili.





La scoperta del territorio

Sulle due ruote è ora possibile immergersi nelle ricchezze naturalistiche e culturali della provincia di Varese in maniera totale e sostenibile. Si scoprono così la bellezza dei sette laghi, sulle cui sponde si sono fermati celti, romani, longobardi ma anche le signorie milanesi e vescovili, degli spagnoli, degli austriaci e dei francesi; il fiume Ticino, detto anche “Fiume Azzurro” per la particolare pigmentazione delle sue acque, che nasce nella vicina Svizzera e si riversa come principale affluente nel Po, tagliando le vallate del varesotto; gli stupendi parchi, vero e proprio patrimonio paesaggistico, che abbracciano laghi e monti preservando un ricco e variegato ecosistema che si estende tra zone palustri, montane, fluviali e boschive. Molteplici sono poi le ricchezze storico artistiche, ad iniziare dai 4 siti UNESCO: il Sacro Monte di Varese, luogo di profonda spiritualità e bellezza architettonica; il Monte San Giorgio con il famoso Besanosauro, il primo e unico fossile di dinosauro acquatico mai scoperto; l'Isolino Virginia sul Lago di Varese, il sito palafitticolo più importante d'Europa; il complesso longobardo di Castelseprio e il Monastero di Torba, tra i 7 luoghi del potere longobardo in Europa.