Isole di Tahiti, le colture inebrianti

Ma non tutti sanno che questi luoghi magnifici vantano alcuni prodotti locali, specialità e coltivazioni d’eccellenza, ognuno dei quali caratterizza l’isola di cui è originario. Taha’a, Moorea, Rangiroa oltre alla bellezza e all’ospitalità innata delle sue genti, offrono ai visitatori profumatissimi frutti della terra.



Taha'a, l'isola della Vaniglia - A Taha’a, la piccola isola a forma di fiore nell’arcipelago della Società, l’aria profumata di vaniglia si sparge con la brezza che soffia lungo le colline dalle piantagioni. Questo dolce aroma cavalca il leggero vento oceanico che preannuncia l’anima dell’isola molto prima che si possa scorgerla all’orizzonte. Una varietà di vaniglia preziosa e unica: proprio come pazienti alchimisti, gli specialisti curano la propria vaniglia per mesi, e alcune visite guidate permettono ai visitatori di apprendere le tecniche di coltivazione e di acquistare tutti i prodotti realizzati con questo prezioso ingrediente. E sono molte le ricette tahitiane che includono gli aromi della vaniglia tra i principali ingredienti.



Moorea e le piantagioni di ananas - La specialità che rende famosa Moorea, è la produzione di ananas, uno dei principali commerci per l’isola. É molto suggestivo attraversare la Route des ananas che percorre alcune piantagioni dell’isola, ai piedi dei più maestosi picchi montuosi di Moorea. Le principali escursioni in jeep includono una visita alle piantagioni, con possibilità di degustare i succhi, le conserve ed i prodotti realizzati con questo squisito frutto tropicale.



Rangiroa: vino e rhum - Rangiroa è un vero paradiso terrestre nell’arcipelago delle Tuamotu, a nord di Tahiti. Il suo terreno di origine corallina ha consentito la coltivazione di varietà come il Moscato, l’Amburgo, il Grenache e il Carignano, di origine italiana. Vini particolari, di eccellente qualità, che stanno conoscendo un crescente successo anche all’estero. Più di recente l’isola ha visto anche una forte aumento della coltivazione delle canne da zucchero per la produzione di rhum locale.



Inebrianti profumi a Papeete - Tantissimi gli altri prodotti naturali presenti ne Le Isole di Tahiti, tra cui frutta e verdura tropicale rinfrescante soprattutto durante i periodi più caldi, e sempre presenti sulle bancarelle dei mercati locali e del mercato principale di Papeete, una visita imperdibile per assaggiare e gustare anche solo con gli occhi questi prodotti dai mille colori e dagli inebrianti profumi.



Per maggiori informazioni: www.tahititourisme.it