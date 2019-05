Gite fuori porta: gli appuntamenti di gusto

FESTA DELL'ASPARAGO E DELLA FRAGOLA - Scorzè (Venezia) – Seconda domenica all’insegna del bianco e del rosso, tra gli asparagi bianco IGP di Badoere e le fragole di Gardigiano: il 19 maggio si possono assaporare questi due deliziosi prodotti primaverili. Conosciuti in tutta Europa per le loro proprietà benefiche, gli asparagi sono protagonisti di piatti deliziosi, mentre le fragole vengono degustate in modi molto diversi tra loro: dal risotto a prelibati secondi piatti, serviti nei grandi stand della fiera. Ci sono anche Intrattenimento musicale, eventi sportivi e una mostra mercato di questi due ottimi prodotti. INFORMAZIONI www.prolocoscorze.it.



RISO & ROSE – Monferrato – Si conclude domenica 19 maggio la grande festa che anima diciannove borghi dislocati fra le colline del Monferrato, le rive del fiume Po e la Lomellina, per la 19a edizione di Riso & Rose in Monferrato, la rassegna che propone itinerari di scoperta del territorio, percorsi d'arte e di esplorazione della natura, soste golose con assaggi di prodotti tipici. Domenica 19 maggio, in occasione della Giornata delle Dimore Storiche Italiane, il Castello Sannazzaro di Giarole e il Castello di Gabiano aprono le porte ai visitatori. I palati fini trovano mercatini di prodotti bio e km zero, aziende agricole aperte, degustazioni DE.CO, menu diffusi nei cortili, l’evento "Di Grignolino in Grignolino" (sabato 18 maggio) con i produttori che raccontano i terroir monferrini. Tanti anche gli eventi dedicati ai bambini e alle famiglie: il programma degli eventi è online su www.monferrato.org/risoerose.html.



MONTAGNANA IN FESTA- Montagnana (Padova) - Oltre una settimana di festa con i prodotti tipici, in particolare con il prelibato prosciutto crudo dolce locale: ci sono laboratori, degustazioni e visite ai prosciuttifici, ma anche mercatini di artigianato e antiquariato. Due i fine settimana della manifestazione, per una festa che si protrae da mercoledì 15 a domenica 26 maggio. Protagonista è il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P., offerto in degustazione dagli otto produttori locali e in quattro gemellaggi gastronomici inediti, anche in compagnia di altri prodotti del territorio, tra cui i vini D.O.C. padovani, i dolci tipici e i formaggi. INFORMAZIONI www.festadelprosciuttoamontagnana.it.



SAGRA DEI BISI - Lumignano (Vicenza) - Sapori e tradizioni in questo piccolo paese veneto per festeggiare i bisi, ovvero i piselli tipici locali, conosciuti per la loro precocità e per il sapore particolarmente dolce. Da giovedì 16 a lunedì 20 maggio l’occasione è da non perdere perché la produzione è di solito completamente assorbita dai ristoratori della zona. Oltre alle deliziose preparazioni tradizionali, come le tajadele coi bisi o il classico risi e bisi, durante la sagra si possono acquistare piccole quantità di bisi direttamente dai produttori agricoli o presso gli agriturismi, per portare a casa un angolo squisito di Veneto. INFORMAZIONI: sagradilumignano.it .



LE NOTTI DEL SALAME - Campagnola Emilia (Reggio Emilia) - Un delizioso salame nostrano è protagonista di una bella sagra che celebra i buoni sapori della cucina locale. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, oltre a scoprire tanti ottimi prodotti, si può assistere alla gara di prodotti tra i norcini locali, in lizza per il titolo di "salame dell'anno". Sono in programma degustazioni di salame e prodotti gastronomici derivati dal maiale, pranzi e cene in piazza, spettacoli musicali e, nella giornata di domenica, un mercato straordinario e il raduno di auto e moto d’epoca. INFORMAZIONI: www.comune.campagnola-emilia.re.it .



SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA – Porto Garibaldi (Ferrara) - Sapore di mare, sport e birdwatching sono gli ingredienti di una bella festa in programma da sabato 18 a domenica 26 maggio, in un doppio weekend all’insegna dei pesce e dei prodotti del mare, magari accompagnati da piadine, focacce e altri sapori della gastronomia locale. Ci sono anche gli artigiani che propongono oggetti originali e idee regalo; escursioni in bici, laboratori dedicati all'arte del ramaglio, la costruzione e riparazione delle reti da pesca, partite di calcio, mostre fotografiche, serate musicali e altro ancora. Gli stand gastronomici sono aperti dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00. INFORMAZIONI: www.ferraraterraeacqua.it .



TIPICITÀ IN BLU - Ancona - Da giovedì 16 a domenica 19 maggio il capoluogo marchigiano ospita la sesta edizione di una manifestazione tutta dedicata al mare, dal cibo alla nautica, passando per pesca, sport, turismo e cultura. Al Mercato ittico, è allestito il Blu Village, presso il quale assaggiare tante prelibatezze. A Marina Dorica, porto turistico della città, è invece in programma un contest di pittura ed una performance di musica con strumenti di plastica riciclata, a ricordare che il rapporto tra uomo e mare è bello se conserva rispetto ed equilbrio. L’evento clou è la Sailing Chef, regata velica caratterizzata da un’ardita prova di cucina a bordo. INFORMAZIONI: www.tipicitainblu.it/.



SAPORI E PROFUMI DI PRIMAVERA - Frontone (Pesaro e Urbino) - Sabato 18 e domenica 19 maggio chi ama il turismo all’insegna della lentezza trova natura, passeggiate a cavallo, a piedi o in bicicletta, antichi castelli e tanti sapori autentici. La sagra celebra la crescia, il tipico pane schiacciato locale, e il fungo spignolo: nel percorso espositivo che si snoda lungo il viale principale del paese, si possono degustare prodotti della montagna e ricette a base di erbe trovate e funghi, oltre ad acquistare prelibatezze provenienti da tutto il comprensorio del Monte Catria. Sono previste degustazioni, mostre, escursioni Nordic Walking in quota, stand gastronomici e prodotti dell'artigianato, giri a cavallo per bambini.



PORCHETTIAMO - San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) - Un intero fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 maggio in onore della "regina del cibo di strada", da accompagnare a un buon boccale di birra nell'incantevole paesaggio umbro. Ci sono street food, laboratori e degustazioni, musica e passeggiate nella natura. Chi alla birra preferisce il vino trova una selezione di vini della Strada del Sagrantino. Gli stand gastronomici propongono street food di Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Ci sono anche laboratori e degustazioni guidate, eventi e spettacoli, giochi per i bambini e musica. INFORMAZIONI: www.porchettiamo.com.



SPRING BEER FESTIVAL - Roma - Weekend romano all’insegna della birra artigianale, street food e musica anche nella Capitale, nel quartiere Testaccio, con quattro giorni di buon cibo, laboratori ed eventi. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio l’appuntamento è presso la Città dell'Altra Economia, l'ex Mattatoio in largo Dino Frisullo. Tra gli eventi collaterali ci sono il torneo di Beer Pong (un gioco che consiste nel centrare con una pallina da pingpong i bicchieri dell'altra squadra), il Rome Beer Bike, per visitare la città a pedali con doverose soste per allegre bevute. L’iniziativa coinvolge una decina di locali cittadini e oltre 25 birrifici artigianali, tra cui Croce di Malto, Birrone, Buttiga, Birrificio del Ducato, Piccolo Birrificio Clandestino, Birrificio Aurelio, Birradamare, tra piacevoli "ritorni" e birrifici emergenti. Non mancano neppure le birre senza glutine per chi soffre di celiachia. INFORMAZIONI: www.springbeerfestivalroma.it.