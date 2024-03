Viaggi green: cinque gioielli in giro per l'Europa

Unendo trasporto e alloggio insieme, il camper rende il viaggio significativo e consapevole, soprattutto quando si va in esplorazione di destinazioni che abbracciano e promuovono l’ecoturismo. Per questo, Yescapa, piattaforma di camper sharing, ha selezionato cinque punte di diamante della sostenibilità in Europa, dove il viaggio si coniuga con uno stile di vita green: dalle oasi verdi di Stoccolma all’eleganza dei parchi di Glasgow, dalle Riserve della Catalogna all’impegno di Trento, fino ai suggestivi panorami di Grenoble.

Stoccolma

Da sempre attenta alle esigenze ambientali, Stoccolma incanta per la qualità della vita e per le bellezze che custodisce, che le sono valsi il premio Capitale Verde d’Europa 2010. Il tessuto urbano sorge su 14 isole nel cuore di un suggestivo arcipelago, dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico, e sa come far coesistere urbanizzazione, canali e innumerevoli oasi verdi: dal Skogskyrkogården, letteralmente “cimitero del bosco”, inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’umanità, al Kungsträdgården, “Giardino del Re”, che dal XV secolo è il giardino delle cucine reali. Da vivere a piedi, da attraversare con i mezzi pubblici, da percorrere in bicicletta o in battello, oltre che naturalmente in camper, la città offre diversi spunti per muoversi in modo sostenibile e per ammirare le sue gemme. Tra queste vi sono la città vecchia, la Gamla Stam, così come Skansen, il museo all’aperto più antico del mondo situato sull’isola di Djurgården.





Glasgow

La scozzese Glasgow nel 2020 è stata nominata Global Green City, prestigioso premio assegnato durante il Global Forum on Human Settlements, evento sul cambiamento climatico supportato dal Programma ambientale delle Nazioni Unite. Facendo della sostenibilità una delle sue bandiere, la città promuove una mobilità efficiente e sempre più green, oltre a forme di turismo responsabile. Tra queste vanno segnalati i tour outdoor alla scoperta dei circa 90 tra parchi e giardini cittadini, come il parco Glasgow Green, dallo spiccato gusto vittoriano, e il Kelvingrove, tra i più romantici della città. Inoltre, a un’ora di distanza dalla città, a bordo del proprio camper si può raggiungere Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna, ideale per una romantica crociera in battello; oppure si può esplorare ’isola di Arran, nell’insenatura Firth of Clyde, un concentrato di natura tra colline e mare.





Catalogna, Val d’Aran

Regione montuosa sui Pirenei catalani, la Val D’Aran ospita un ambiente naturale variegato, tra boschi di latifoglie e conifere abitati da diverse specie, dai cervi all’aquila reale, dalle marmotte alla pernice bianca. Il Montseney invece è il parco naturale più visitato della Catalogna per il suo mosaico di paesaggi suggestivi. I suoi 50.000 ettari di superficie abbracciano gli habitat più diversi, dai lecceti alle lande, dalle pinete mediterranee ai faggeti oltre a un’importante diversità faunistica: oltre 200 specie di vertebrati e circa 9.000 di invertebrati. Infine, le Terres de l’Ebre sono una destinazione incantata dove la natura regna sovrana, con la sua tavolozza dai mille colori, le risaie verdi, le spiagge dorate e le acque cristalline punteggiate da fenicotteri rosa.