Spagna: dieci motivi per visitare Valencia nel 2024

Valencia celebra un nuovo riconoscimento: quello di Capitale Verde Europea 2024 assegnato dalla Commissione Europea, che riconosce gli sforzi della città per migliorare l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini e dei turisti. Oltre ad eventi speciali durante tutto l’anno e alle nuove proposte, si possono sperimentare molti altri modi per festeggiare, come una passeggiata nelle nuove zone pedonali della città o negli ampi spazi verdi: dai giardini urbani nei quali rifugiarsi dalla frenesia quotidiana , come i Giardini del Turia, ai parchi naturali in periferia come l’Albufera o il parco del Turia.

Arriva il Triathlon Ironman

Ironman, la prova di triathlon più famosa del mondo, celebrerà a Valencia tre edizioni del triathlon medio. La prima prova di Ironman 70.3 si terrà il 21 aprile 2024 nei pressi della Marina di Valencia e della Città delle Arti e delle Scienze. Gli atleti dovranno percorrere un totale di 70,3 miglia (da qui il nome) ovvero 113 km, dei quali 90 in bicicletta, 1,9 a nuoto nelle acque del Mediterraneo e i restanti 21,1 a piedi. La prova ciclistica include una sfida in più: la salita alla Sierra Calderona, nei dintorni di Valencia, con un dislivello di 700 metri. La corsa, invece, si terrà nei giardini del Turia, dove il pubblico potrà fare il tifo per i partecipanti.





Palau della Musica

Quest’anno a Valencia la musica risuonerà più che mai, grazie, anche, alla riapertura di uno dei centri per concerti più emblematici: il Palazzo della Musica dei Giardini del Turia. Dopo quattro anni di chiusura per restauro, il Palau inaugura una nuova stagione con 44 concerti di musica classica che vanno dall’opera alla musica sinfonico-corale eseguiti da solisti di spicco e orchestre nazionali e internazionali. E poi Valencia è appena entrata a far parte della Music Cities Network, una rete di città che si distinguono per la loro tradizione musicale.





Hotel da sogno

L’offerta alberghiera di Valencia continua a crescere con nuove aperture previste nel 2024. Tra queste ricordiamo Cuber House València, Tapestry Collection by Hilton, un hotel di lusso con 84 camere nel Cabanyal, arredato ispirandosi alla riqualificazione di questo antico quartiere di pescatori. Il gruppo Sol y Mar, noto per gli hotel di mare a Calpe, ha scelto Valencia per inaugurare il suo primo hotel urbano: Estimar València, 65 camere nel centro della città. E terminiamo con la catena alberghiera BESTPRICE, che ha aperto da poco il suo primo hotel a Valencia: l’Hotel BESTPRICE València, situato in un edificio storico protetto con 24 camere nel quartiere di Patraix.