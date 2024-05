Edimburgo in 48 ore: un perfetto weekend scozzese

Attrazioni, eventi, iniziative: Edimburgo offre così tanto da esplorare che per scoprirle interamente ci vorrebbero settimane. Ma ci si può accontentare di 48 ore. Ecco come.

Per i turisti in cerca di emozioni forti, Edimburgo, conosciuta come una delle città più infestate dai fantasmi d'Europa, è la destinazione ideale. Mercat Tours offre tour a piedi che svelano storie sinistre dell'oscuro passato della città. Nel frattempo, City of the Dead Tours porta i più coraggiosi in alcuni dei siti più infestati di Edimburgo, tra cui le South Bridge Vaults e la prigione di Covenanter.

I fan di Harry Potter possono intraprendere un Harry Potter Edinburgh Walking Tour per scoprire qualcosa di più su J.K Rowling e ciò che l’ha ispirata per scrivere per l'amato libro. Victoria Street, spesso associata alla magica Diagon Alley a Londra: è un punto culminante del tour e ospita lo straordinario Museum Context, un negozio unico ricco di cimeli di Harry Potter, tra cui sciarpe ufficiali e repliche della Nimbus 2001.

Per gli appassionati di storia, è altamente raccomandato un tour del Royal Yacht Britannia. Questa nave ha servito la famiglia reale britannica per oltre quattro decenni ed è ora ormeggiata all'Ocean Terminal, offrendo uno sguardo affascinante sulla vita reale in mare. Lo yacht celebra quest'anno il 70° anniversario, un motivo perfetto per visitare o vivere Hogmanay a bordo del Britannia. Vale la pena visitare il Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del re a Edimburgo e sede della storia reale scozzese. Qui potrai vedere gli appartamenti di stato utilizzati dal monarca e dalla famiglia reale. A differenza di Buckingham Palace di Londra, è aperto al pubblico tutto l’anno.

A Edimburgo ci sono alcune destinazioni imperdibili a Edimburgo. Una di queste è la Royal Mile, una strada storica che collega il Castello di Edimburgo e il Palazzo di Holyroodhouse. Questa strada iconica è fiancheggiata da una serie di negozi e ristoranti e, durante i festival di Edimburgo in agosto, si trasforma in un vivace palcoscenico per artisti provenienti da tutto il mondo. In cima a questa strada si trova l'attrazione più notevole della città, il Castello di Edimburgo, arroccato su un vulcano spento. Oltre al suo ricco significato storico, il castello vanta reperti unici come i gioielli della corona scozzese e la pietra del destino. Oltre a questo, ai visitatori una vista panoramica della città dall'alto.

Alta gradazione

Per gli intenditori di liquori, Edimburgo offre una varietà di visite guidate per esplorare l'affascinante mondo del whisky, gin, rum e birra. La Hollyrood Distillery, situata vicino al Palazzo di Holyroodhouse, offre esperienze su misura con degustazioni, abbinamenti gastronomici e cucina raffinata. La Scotch Whisky Experience, sebbene non sia una distilleria, è un'attrazione a 5 stelle sul Royal Mile che approfondisce la storia e il patrimonio del whisky scozzese. Un'altra opzione è la distilleria Pickering's Gin a Summerhall, dove potrai ottenere informazioni sulla produzione di gin in piccoli lotti. Infine, Cold Town Beer, situata in un'ex chiesa sul Grassmarket, offre un delizioso viaggio attraverso il mondo della birra, con la classica Cold Town Lager, la New England IPA e le birre stagionali.





Avventura

Per gli appassionati di avventura, ci sono molte attività all'aria aperta: non importa si tratti di una passeggiata sull’Arthur’s Seat, i punti più alti dell'Holyrood Park della città, di un tour della città in eBike con EZ bike tours o di un viaggio oltre Edimburgo in una posizione comoda per molte regioni. Sali su un treno per esplorare le sabbie dorate dell’East Lothian e il verde degli Scottish Borders.





Gourmet

Edimburgo è una destinazione perfetta per gli ama i piaceri della vita. La città è semplicemente piena di ristoranti capaci di soddisfare i gusti più ricercati. Oltre ad offrire una varietà di locali in cui assaporare l'autentica cucina scozzese, Edimburgo vanta un'impressionante schiera di ristoranti che celebrano la cucina internazionale proveniente da vari angoli del globo. Howies è un rinomato gruppo di ristoranti con diverse sedi a Edimburgo, ognuna delle quali offre una deliziosa esperienza culinaria nota per la sua attenzione alla cucina scozzese e agli ingredienti di provenienza locale. Da non mancare il Six by Nico Edinburgh. Ogni menu è attentamente curato per offrire un'esperienza culinaria unica e spesso trae ispirazione da varie cucine, influenze culturali o ingredienti.