Portogallo: le migliori spiagge vicino a Lisbona

SPIAGGE SABBIOSE... - Tra le spiagge sabbiose della costa, spiccano Parede, Avenca e Outão, rinomate per i benefici derivanti dall’alto contenuto di iodio nell’aria e facilmente accessibili. Grazie proprio alla presenza dello iodio e della facile esposizione solare, queste spiagge sono particolarmente conosciute per le loro proprietà benefiche. Ben attrezzate con ristoranti, bar, e tutti i comfort necessari, offrono lo scenario perfetto per soddisfare le esigenze e il divertimento di tutta la famiglia.



…E SEGRETE - Per chi cerca avventure e luoghi insoliti, esplorare calette appartate e baie nascoste è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ad esempio, si può partire alla volta della Praia da Ursa, a pochi minuti da Cabo da Roca, o scoprire la spiaggia isolata e selvaggia di Ribeiro do Cavalo, accessibile tramite un sentiero roccioso lungo la scogliera. O ancora, particolarmente conosciuti per la loro posizione, la temperatura e la forza dell'Atlantico, le spiagge come Guincho, situate all’interno del Parco Naturale di Sintra-Cascais, Azenhas do Mar o Praia Grande, offrono panorami mozzafiato e condizioni ideali per praticare sport acquatici come il kitesurf ai piedi di paesaggi pittoreschi a picco sull’oceano. Per unire l’avventura alla scoperta della fauna caratteristica dell’estuario del Sado, della costa di Arrabida, è possibile prenotare gite ed escursioni organizzate da Vertigem Azul: a bordo di catamarani a vela, durante tutto l’anno si può partire alla ricerca delle varie specie di delfini del Sado.



SURF - Lisbona gode di condizioni perfette per la pratica del surf e di altri sport acquatici. Ericeira spicca tra le altre, essendo la sola World Surf Reserve in Europa e la seconda a livello mondiale. Questa riserva si estende tra le spiagge di Empa e São Lourenço, su una fascia costiera che concentra sette onde di livello mondiale in uno spazio di soli 4 km. È davvero il paradiso per i surfisti, con spot come Pedra Branca, Coxos e Ribeira d’Ilhas. Più vicino al centro di Lisbona, le spiagge di Guincho e Carcavelos sono rinomate tra i surfisti per la loro accessibilità e qualità delle onde. Per chi volesse cimentarsi nell’arte del surf pur essendo alle prime armi, inoltre, a Praia do Norte nella Costa Caparica è possibile prenotare delle lezioni di surf alla Surf Pro, una scuola di surf certificata dalla federazione portoghese dei serfisti che propone lezioni personalizzate per ogni allievo.