Parchi delle sculture: musei open air dove l’arte è tra gli alberi

MUSEO RODIN, Parigi - Il museo ha sede nell'Hôtel Biron, un palazzo in stile rococò con uno splendido giardino: qui l'artista trascorse gli ultimi anni della sua vita, tra il 1908 ed il 1917. Il museo, in parte al chiuso, in parte all'aperto, ospita numerose opere dell'artista, soprattutto la quasi totalità delle sue sculture. Le statue vivono in un dialogo e in armonia con l'ambiente circostante, in un ambiente di rara suggestione.