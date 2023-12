Olanda: le mete più cool di Rotterdam

Nuovi progetti, mostre ed eventi culturali per questo autunno continuano a fare tendenza e posizionare la seconda città dei Paesi Bassi come la destinazione perfetta per gli amanti della moda, della sperimentazione e dell’architettura moderna. Ecco le novità per chi vuole visitare la città nei prossimi mesi e non perdersi nessuna delle ultime tendenze.



Cosa vedere - Lee Miller in PRINT la mostra al Museo Depot Boijmans Van Beunigen - Depot Boijmans Van Beuningen presenta Lee Miller in Print. Una vera immersione nella vita e nell’opera di Lee Miller, surrealista e fotografo, il cui lavoro pionieristico ha coinciso con lo sviluppo della moderna fotografia artistica. Lee Miller nacque a New York nel 1907, figlia di un fotografo amatoriale. Dopo un breve periodo come modella, divenne fotografa di moda, una professione molto insolita per una donna all’inizio degli anni ’30. Lavorò con Man Ray, tra gli altri, e aderì al movimento surrealista. Le sue fotografie apparvero principalmente su riviste: le mostre fotografiche, come le conosciamo oggi, erano infatti molto rare negli anni tra le due guerre.



Il quartiere di Little C. - Il quartiere conosciuto come Little Coolhaven presenta l’apertura di nuovi locali trendy come il wine bar ‘Côte du Cool’, specializzato in vini biologici provenienti da piccole cantine, e il ristorante salutista ‘Kula’, dove si può mangiare, consumare un buon caffè o praticare yoga in un’atmosfera rilassata e informale. Inoltre, nello stesso quartiere di Little C. hanno aperto le porte anche due nuovi club: Sahara e CENTRAAL con i migliori DJ e la music dance più recente. Il Morgan & Mees, il nuovo boutique hotel dallo spirito viaggiatore nel centro della città, è uno spazio accogliente situato in uno splendido edificio monumentale in stile Bauhaus, costruito nel 1938, che oltre alle 20 camere e suite, dispone di uno splendido attico, un ampio ristorante, un cocktail bar e una terrazza coperta.



Concept restaurant - Lo chef stellato Michelin François Geurds (FG Food Labs) ha appena aperto un nuovo concept di ristorante, S:O:S: uno street food bar dove servono panini sperimentali, Okonomiyaki (conosciuta come pizza giapponese) e zuppe con ingredienti fusion.



Per maggiori informazioni: www.rotterdampartners.nl