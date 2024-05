Malta-mania, è boom di turisti

Un’altra novità importante del 2023 riguarda la provenienza dei turisti: lo scorso anno gli italiani hanno effettuato il sorpasso con il 18,4% di chi è sbarcato sull’Isola arrivava dal Bel Paese. Gli arrivi dal Regno Unito si sono fermati al 18,1%. Seguono più staccate Francia, Germania, Polonia e Spagna (rispettivamente 9,6%, 7,3%, 5,6% e 3,8%). Ecco secondo gli esperti di BWH Hotels Italia e Malta i 10 motivi del successo di Malta.

Mare e spiagge

Tra le spiagge imperdibili non si può non citare la Baia di San Paolo con la sua acqua cristallina e Golden Bay con la sua sabbia dorata.





Clima

Malta può considerarsi una meta ideale in qualsiasi periodo dell’anno. Il caldo in estate non è mai afoso e il clima mite invernale permette di visitare piacevolmente l’isola.





Storia

Da questa perla del Mediterraneo sono passati Fenici, Romani, Arabi, Normanni, Cavalieri di San Giovanni e Britannici. Un mix di culture che si riflette nell'architettura e nelle tradizioni dell'Isola.





Set cinematografici

Oltre al già citato Gladiatore, a Malta si possono ripercorrere i luoghi che hanno fatto da set a opere come “Il trono di spade”, “Troy” e “Popeye”.





Facile da esplorare

Malta è facilmente esplorabile, merito delle distanze brevi e dei mezzi di trasporto molto efficienti. Questa la rende una meta adatta anche per un weekend.





Siti archeologici

I templi megalitici di Ħaġar Qim e Mnajdra sono solo alcuni degli incredibili siti archeologici dell'Isola che lasciano senza fiato i turisti per la loro maestosità.





Attività per la famiglia

L'Esplora Interactive Science Centre è particolarmente amato dai più piccoli che potranno provare in prima persona diversi esperimenti interattivi. Da non perdere anche il National Aquarium.