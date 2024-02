Malta: a Gozo per ritrovare se stessi

Un’isola come Gozo permette quindi di rilassarsi, restando comunque a un passo dai contesti urbani, con la garanzia di offrire il silenzio e la quiete necessari a raccogliere la concentrazione e la carica energetica utile per recuperare le forze.

Le passeggiate sull’isola sono sempre quiete e tranquille, considerato il limitato numero di abitanti: si cammina circondati da bellissimi paesaggi. Lungo questi percorsi è facile incontrare gli abitanti che lavorano seguendo metodi antichi, come la famiglia che da generazioni si occupa della raccolta del sale nelle antiche saline di Qbajjar, un luogo di grande fascino e mistero che ricorda un paesaggio lunare. Per le sue caratteristiche Gozo è una destinazione amata per gli appassionati di yoga. Meta consigliabile anche per chi non vuole rinunciare ad alti standard di confort come quelli offerti dai suoi hotel 5 stelle, le sue spa e gli eleganti B&B. Massima privacy è offerta inoltre a chi sceglie di alloggiare in farmhouse: le antiche case coloniche costruite nella tipica pietra calcarea locale color del miele.

I panorami di una bellezza struggente che delineano il profilo dell’isola sono caratterizzati dalle alte e poderose scogliere di Sannat che si alternano a silenziose baie come il fiordo di Wied il-Għasri, dalle morbide colline verdeggianti dalla valle di Il-Lunzjata ricamata da ordinate colture fino ai villaggi radicati in una cultura plurimillenaria come il capoluogo, Victoria. Tantissima storia è raccontata dai monumenti e dai siti archeologici e nelle sentite tradizioni di cui i gozitani sono eredi.

Paradiso per i diver

La natura è avvolgente ed ospitale, quanto sorprendente. La si può esplorare via terra con lunghe camminate o in sella a una mountain bike su percorsi che riescono in pochi metri a mostrare scenari agresti, orizzonti marini ed antichissimi reperti archeologici come i templi di Ġgantija; ma la si può esplorare anche via mare, ad esempio in barca a vela, errando tra le calette più nascoste dove attendere in silenzio il tramonto, e addirittura sotto il mare. Chi si dedica alle immersioni spesso dichiara che solo avvolto dai flutti, nel silenzio dell’acqua, riesce a trovare la quiete interiore e Gozo è un paradiso dei diver: la conformazione rocciosa offre un panorama sottomarino ricco di grotte, ma anche di una spettacolare biodiversità, oltre alla possibilità di esplorare i tanti relitti sottomarini.





Enogastronomia

La natura e il legame con la tradizione creano anche il mix ideale per offrire agli ospiti una cucina corroborante dai sapori caratteristici, a base di ingredienti semplici, freschissimi e locali, a cui si sposa bene il vino prodotto sull’isola, delizioso viatico per ritrovare il relax.



Per maggiori informazioni: www.visitmalta.com