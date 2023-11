La magia del Natale a Lisbona, Miglior Destinazione Urbana d'Europa

Facilmente raggiungibile dall’Italia con un volo di nemmeno 3 ore, è stata eletta la Miglior Destinazione Urbana d'Europa alla 30ª edizione europea dei World Travel Awards, gli Oscar del Turismo.



Una città per tutti i gusti - Vivace e cosmopolita, giovane con profonde radici nel passato, la capitale portoghese incontra i gusti di tutti, per delle vacanze anche invernali fuori dal banale: appassionati di cultura che potranno visitare musei e monumenti (fra cui il nuovissimo e stupefacente Museo del Tesoro Reale-Gioielli della Corona); giovani che vogliono trascorrere giornate stimolati e informali; buongustai in cerca di indirizzi gourmet; amanti dello shopping che troveranno senza dubbio qualcosa che non possiedono già; genitori con figli che saranno accolti da una città family friendly…



Addobbi fiabeschi - Nonostante il clima mite, a Lisbona si sente già l’atmosfera natalizia. Le luci sono in fase di allestimento in tutta la città e le vetrine iniziano ad essere addobbate in vista dello shopping, alla ricerca del regalo perfetto. Tra queste, quelle di O Amoreiras, il centro commerciale più antico di Lisbona, con il suo magnifico presepe e albero di Natale, quelle di Armazéns do Chiado, con le sue luminarie super instagrammabili, e dell’elegantissimo EmbaiXada in zona Príncipe Real. Numerosi anche gli alberi di Natale in tutta la città, come quello in Praça do Comércio che verrà acceso il 30 novembre alle 19, accompagnato da fuochi d’artificio e canti natalizi, e quello in Rossio.

Atmosfere natalizie al top anche nel vivacissimo l’intero quartiere Baixa e nelle iconiche Praça Marques de Pombal e Praça do Comercio e nel Parco Eduardo VII. Per le luminarie la città utilizzerà circa 2,2 milioni di lampade LED a basso consumo, per un totale di oltre 214 km di fili luminosi, l'equivalente di 96 ponti “25 de Abril”, icona della città.



Mercatini e circo - Lisbona, durante il periodo natalizio, si riempie di colori e offre una calda atmosfera. Lo spirito di festa si può avvertire in tutta la città, con mercatini, negozi luccicanti e luci in ogni dove. Moltissimi gli eventi che la animano, dai concerti alle maratone cittadine. Si inizia con il tradizionale Mercatino di Piazza Rossio con chalet in legno colmi di creazioni di artigianato locali e prelibatezze portoghesi, tra cui baccalà, panini, rabanadas (una sorta di french toast), frutta secca e vin brulè. Per vivere la magia di questo periodo non possono mancare i canti di Natale: da non perdere le Festas de Natal (2-17 dicembre) organizzate dall’impresa culturale EGEAC, una serie di 8 concerti di musica classica, gospel, jazz e fado uniti alla poesia di Pessoa e a fiabe natalizie, come A Christmas Carol di Dickens, e organizzati in luoghi scenografici, come la Basilica da Estrela, l’Igreja de São Roque e il Pantheon Nazionale. Il programma comprende anche appuntamenti con le tradizioni dal mondo, come le serate culturali e gastronomiche in collaborazione con le comunità indù e ismailita portoghesi. Fra le curiosità, il famoso Circo de Natal nel Coliseu dos Recreios, che da 133 anni intrattiene il pubblico con i suo magico spettacolo circense oggi senza la partecipazione di animali, considerato il più grande al mondo.



Per bambini e sportivi - Per la gioia dei bambini torna Wonderland Lisboa (fino all’1 gennaio) nel Parque Eduardo VII, oltre 10.000 metri quadrati allestiti con ruota panoramica, pista di pattinaggio, casa di Babbo Natale e il gigantesco albero alto 19 metri. L’ingresso è gratuito ad eccezione di alcune attrazioni che sono a pagamento. A dicembre grandi e piccoli potranno inoltre approfittare del tram di Natale, un’iniziativa benefica realizzata quest’anno in collaborazione con Café Joyeux, caffetteria solidale e inclusiva che ha recentemente inaugurato anche a Lisbona. Per gli appassionati di sport, torna la tradizionale corsa notturna di 10 km São Silvestre de Lisboa la sera del 30 dicembre, che quest’anno partirà e arriverà a Praça dos Restauradores. In un’atmosfera di gioia e divertimento anche per gli spettatori, tocca alcuni degli angoli più interessanti della città.



Gli imperdibili dintorni - Chi visita Lisbona durante il periodo natalizio può approfittarne per fare una gita nei dintorni a Cascais ed Estoril, animate da tante iniziative, dai villaggi di Natale come Vila Natal al Parque Marechal Carmona di Cascais, con renne, pista di pattinaggio scivoli e molto altro ancora, ai mercatini fino alla ruota panoramica gigante, in un tripudio di decorazioni e dolci tradizionali (quali Bolo rei, Tronco de Natal, Filhós e sonhos), da provare nelle pasticcerie Biju to Lutécia. Per chi vuole regalarsi un soggiorno da sogno sull’Atlantico, anche quest’anno il raffinato 5 stelle Immerso a Ericeira proporrà il suo programma natalizio, con cena della Vigilia, pranzo di Natale e afternoon tea con the natalizi e infusi realizzati con le erbe del giardino botanico dell’hotel, a due passi dall’Atlantico.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com