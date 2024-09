Istria sportiva o gourmand, a ciascuno il suo autunno

TARTUFO BIANCO - Protagonista della stagione autunnale in Istria, il tartufo bianco è forse uno dei migliori motivi per visitare la regione croata in autunno. Merito dei boschi ombreggiati, dei corsi d’acqua e di un terreno “grasso”, argillaceo e molto fertile: è questa la combinazione magica che sta dietro al tartufo bianco - Tuber magnatum Pico - che in Istria si trova e si gusta da settembre a dicembre. Il suo territorio d’elezione è il triangolo fra Buje (Buie), Buzet (Pinguente) e Pazin (Pisino), in particolare nella valle del fiume Quieto (Mirna in croato), nella parte settentrionale della penisola croata, a circa una sessantina di km da Trieste. All’interno di questo triangolo svetta Motovun (Montona), antico borgo dove agli inizi di settembre si aprirà ufficialmente la stagione del tartufo bianco.



TRUFFLE DAYS - Il clou arriverà a ottobre, quando si concentra la maggior parte degli eventi legati al pregiato fungo ipogeo: tra gli appuntamenti più seguiti, a Livade (Levade), spicca “Zigante Truffle Days – International Gourmet Expo 2024 (dal 5 ottobre al 3 novembre), la più grande fiera del tartufo della Croazia, con un programma di 5 weekend a base di degustazioni, incontri, caccia al tartufo e molto altro. Presenti anche molti espositori locali, con il meglio della produzione enogastronomica istriana, tra cui produttori di vino, olio, prosciutto, formaggio e miele. Oltre alla fiera, da non perdere il “TeTa - Festival del Terrano e del tartufo”, in programma il 19 e 20 ottobre sempre a Motovun: occasione perfetta per provare l’abbinamento tra tartufo e Terrano, vino rosso dal carattere forte e robusto, tipico della regione. Nel periodo del tartufo, infine, molti ristoranti e konobe (trattorie) propongono menù a tema: per andare sul sicuro, si può scegliere tra coloro che aderiscono al “Club dei ristoranti e delle trattorie di qualità Izvorni tartuf-Tartufo vero”. Per gli appassionati, un altro appuntamento goloso sono le “Giornate dei funghi” organizzate a Brtonigla (Verteneglio) il 26 e 27 ottobre: due giorni pensati per gustare, ma anche per familiarizzare con il mondo della micologia e sensibilizzare sull’importanza della conservazione, della raccolta e del riconoscimento delle diverse specie di funghi.



FESTIVAL DEL TONNO - Non di solo tartufo vive l’Istria, naturalmente, regione benedetta da un terreno fertile ma anche da un mare pescoso: per apprezzarlo appieno c’è il Tunalicious Festival, dal 9 al 15 settembre a Poreč (Parenzo) e interamente dedicato al tonno dell’Adriatico. Ricchissimo il programma, che spazia dalla Tuna Restaurant Week (numerosi ristoratori di Poreč arricchiranno le loro offerte con menù a tema) al Tunalicious Street Food Festival (12-14 settembre sul lungomare della città) con degustazioni e concerti all’aperto, e infine TunIstra, dall’11 al 14 settembre, gara internazionale della pesca a Big Game durante la quale gli ospiti potranno assistere ogni sera alla pesatura e alla valutazione dei tonni pescati (gli esemplari di tonno del mare istriano superano spesso i 100 kg, mentre alcuni arrivano a pesare anche più di 200 kg). Il gustoso prosciutto istriano stagionato al vento di bora - gli istriani lo chiamano “vijulin”, ovvero violino - verrà invece celebrato con la Fiera internazionale del prosciutto crudo (Isap 2024), in programma dal 18 al 20 ottobre a Tinjan (Antignana). Tra i prodotti eccellenti anche le castagne, protagoniste dell’omonima fiera organizzata a Oprtalj (Portole) il 13 ottobre (occasione per assaggiare anche il vino novello).



IL GIN - Ha invece un respiro internazionale il GinIstra Festival, evento interamente dedicato al gin, in calendario il 25 e 26 ottobre nell’ex fabbrica tabacchi di Rovinj (Rovigno): in programma conferenze, workshop e panel, con espositori sia locali che stranieri. Spazio infine a uno dei prodotti più rinomati dell’Istria con la Rassegna dell’olio d’oliva, attesa per il 30 novembre nel borgo di Sveta Katarina (comune di Pićan, Pedena in italiano): oltre alla degustazione di oli extravergini d’oliva dell’Istria orientale, la manifestazione prevede anche la degustazione di vino novello di Pićan. A questo proposito, ricordiamo che nel 2024, la più importante pubblicazione dedicata all’olio extravergine di oliva, Flos Olei, ha incluso ben 69 produttori istriani nel catalogo dei cinquecento migliori al mondo (nella top ten, con un punteggio di 100, spicca il frantoio Mate di Salvore).



IN BICI O A PIEDI - L’autunno porta in Istria gare e appuntamenti amatoriali per gli appassionati di outdoor: si inizia il 15 settembre con la Parenzana a Visinada, maratona ciclistica ricreativa che raduna oltre un migliaio di ciclisti provenienti dalla Croazia e altri Paesi vicini. Si parte alle 10 dalla piazza principale di Vižinada (Visinada) per poi proseguire per 46 km su strada asfaltata lungo il percorso della ciclovia Parenzana, attraversando le località di Caroiba, Montona, le Terme di Santo Stefano, Levade e Ponte Porton con traguardo a Visinada. Appuntamento invece il 20 e 21 settembre con la Pula Marathon, una “mezza” che regala l’emozione di correre tra le vestigia storiche della città istriana (info qui). Sono invece già chiuse le iscrizioni per la tradizionale Istria300, gara ciclistica con partenza e arrivo a Parenzo (28 settembre): tre le distanze percorribili (oltre a Istria300, Istria235 o Istria155), tutte su percorsi chiusi al traffico lungo le strade più belle dell’Istria.