Irlanda: dieci spiagge al top nella Wild Atlantic Way

Non c’è da stupirsi se 4 delle 10 spiagge più belle della top 10 sono nella contea di Donegal, l’area forse più selvaggia e remota di tutta la Wild Atlantic Way. Da sud verso nord, la prima che si incontra è Narin-Portnoo Beach, che si snoda lungo la costa per 2 km vicino al villaggio di Portnoo. Con la sua ampiezza è anche molto popolare per bagni oceanici che sono una sferzata di energia. A pochi metri dalla riva, l’isolotto di Inishkeel, con i ruderi di un sito ecclesiastico, che è raggiungibile a piedi con la bassa marea nei mesi primaverili.

Coumeenoole Beach, Contea di Kerry

Situata sulla panoramica Slea Head Drive, all'estremità della penisola di Dingle, Coumeenoole offre una splendida vista sulla baia e sulle isole Blasket. Uno dei motivi per cui questa è una delle più note spiagge della contea di Kerry è dovuto alla sua assoluta unicità paesaggistica: verdi colline che scendono digradando verso la baia, per cedere il passo a irte scogliere a picco sull’oceano. Nota curiosa: proprio accanto al parcheggio c'è una pietra commemorativa che indica il luogo in cui vennero girate alcune scene dela “La figlia di Ryan”, eretta nel 1999, 30 anni dopo la realizzazione di questo grande classico hollywoodiano dal sapore irlandese, vincitore di due Oscar.





Fanore Beach, Contea di Clare

Incorniciata da imponenti dune di sabbia, Fanore è un paradiso apprezzato da escursionisti, nuotatori e surfisti (che possono contare sulla Aloha Surf School), nell’area del lunare reticolo calcareo del Burren, che si sviluppa alle sue spalle. Raggiunta anche da una passerella di legno, è uno dei 188 Discovery Points disseminati lungo la Wild Atlantic Way. Per chi ama i viaggi dallo spirito on the road, poco lontano, c’è un’area autorizzata con alcuni servizi per sostare con il camper.





Dog's Bay Beach, Contea di Galway

Seguendo la costa del Connemara, in direzione di Clifden, si incontra uno dei quei luoghi che hanno dell’incredibile e dalla bellezza quasi surreale: Dog’s Bay Beach, uno sperone roccioso e forma di “T”. Si sviluppa dalla costa e la parte perpendicolare, definita da due spiagge gemelle, è coperta di sabbia chiarissima, composta interamente di frammenti di conchiglie, e bagnata da trasparenze turchesi che rapidamente diventano blu-smeraldo, dove il fondale diventa profondo. Totalmente selvaggia, ideale per meditazioni tra terra, cielo e mare.





Allihies Beach, Contea di Cork

Uno splendido mix di acque blu scuro e turchesi si alternano in questa profonda spiaggia di sabbia fine e candida, parte della frastagliata penisola di Beara, ideale anche per fare trekking lungo l’anello Beara Way di 130 chilometri. Il colpo d’occhio è spettacolare, anche per il contrasto con il verde alle sue spalle e i morbidi rilievi collinari. Da mettere in agenda anche l'Allihies Copper Mines Museum e la vicina Dursey Island per fare un giro sulla Duresey Island Cable Car, l'unica funivia d'Irlanda.





Keem Bay, Achill Island, Contea di Mayo

Una spiaggia, incastonata nella costa panoramica di Achill Island, che gode di una posizione incantevole, delimitata da scogliere ad alto effetto scenografico. Non c'è da stupirsi che abbia avuto un ruolo da protagonista nel film “Gli spiriti dell’isola”. È una delle Bandiere Blu di Achill Island e se d’estate raduna un bel po’ di persone che vogliono godersi la sua forma riparata dal vento, nei mesi meno caldi, merita una pausa per tranquille passeggiate.





Streedagh Beach, Contea di Sligo

Diventata famosa anche perché luogo del cuore di Marianne e Connell di “Normal People”, con la sua forma stretta e allungata, che si sviluppa tra due acque, è un altro luogo da scegliere per una passeggiata sulla sabbia soffice e bianca. La barriera corallina al largo crea condizioni ideali per il surf. Non lontano c’è il maneggio Island View - Riding Stables per scoprirla in sella.





Marble Hill Beach, Contea di Donegal

Con gli yacht attraccati nella baia, gli amanti del birdwatching tra le dune e quelli della sua sabbia dorata, si capisce subito che Marble Hill sia una delle spiagge più apprezzate del Donegal. Dall’alto sembra quasi il profilo di un volto e negli immediati dintorni le baie che le contendono il posto nella Top 10 si susseguono numerose a breve distanza l’una dall’altra. Per godersela da una posizione privilegiata, vale la pena farsi almeno un paio di notti al Shandon Hotel & Spa, che la domina dall’alto.