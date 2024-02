Irlanda del Nord meta ideale per San Valentino

Anche per questo è il luogo ideale per un weekend di San Valentino , caratterizzato dalla bellezza di ciò che si ha davanti agli occhi: ecco una carrellata di luoghi speciali .

L’ Irlanda del Nord è ad alto tasso di Romanticismo, quello vero: paesaggi idilliaci o drammatici, che sembrano dipinti da Turner, tra spiagge dorate e selvagge, antichi castelli, rovine storiche dai toni fiabeschi e punti perfetti per godersi lo spettacolo del tramonto in compagnia.

Tempio di Mussenden e Downhill Strand Arroccato su una scogliera che domina l'Oceano Atlantico e la dorata Downhill Strand, il Mussenden Temple, nella contea di Londoderry, è uno splendido edificio del XVIII secolo ispirato al Tempio di Vesta in Italia. Questo punto di costa speciale, immortalato anche da “Trono di Spade”, è da molto tempo un luogo di culto per gli innamorati ed è stato testimone di molti fidanzamenti e matrimoni.

I laghi del Fermanagh Le rive del placido Lough Erne, nella contea di Fermanagh, sono il luogo perfetto per una fuga dai ritmi serrati della quotidianità in occasione di San Valentino. A creare l’atmosfera giusta contribuiscono dimore signorili come le settecentesche Florence Court e Castle Coole (perfette per un afternoon tea), suggestive passeggiate come quella che si può fare nel parco dell'imponente Crom Castle o una dolce crociera, esplorando la rete acquatica che unisce i diversi bacini della zona, punteggiati di isole panoramiche.



Mourne Moutains Se si è un anche po’ orientati a fare attività fisica, perché non andare alla ricerca del panorama perfetto da immortalare con un’ascesa sulle maestose Mourne Mountains? Non è necessario fare una particolare fatica per scoprire panorami meravigliosi: la vista più bella e panoramica è di sicuro quella che si gode dalla cima più alta, Slieve Donard. Ideale, al rientro, un trattamento wellness come un bagno di coppia alle alghe marine da Soak Seeweed Baths.

Giant's Causeway Uno dei tramonti da ricordare per sempre è quello che si può ammirare in uno dei luoghi più particolari del pianeta, nella contea di Antrim: il tratto di costa Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, chiamato Giant’s Causeway (selciato del gigante), costellato di colonne basaltiche così precise da sembrare scolpite nella roccia. Godersi la luce del calar della sera poggiando i piedi su queste sculture naturali è unico, anche per l’atmosfera particolare della zona piena di miti e leggende.



Tyrone e le Sperrins Un altro luogo ideale per gli amanti della vita all'aria aperta è la contea di Tyrone e delle incontaminate e poco battute Sperrins Mountains, dove i sentieri escursionistici attraverso i rigogliosi parchi forestali offrono un'esperienza davvero suggestiva. Un pizzico di avventura in più la si può avere con una gita al parco tematico Todds Leap, dove si sono presenti 20 tipi di attività che garantiscono una potente scarica di adrenalina.



Castello di Dunluce Cosa c'è di più romantico delle rovine di Dunluce Castle, sedendosi in cima alla sua imponente scogliera che si affaccia sulle onde? Anche in questo luogo sono state girate alcune riprese tra le più scenografiche di “Trono di Spade” ed è facilissimo immaginare una romantica storia d'amore ambientata tra le sue mura cinquecentesche. Pittoresco e toccante, ha ispirato, inoltre, molti scrittori tra cui il creatore di “Narnia”, C.S. Lewis.



La città circondata dalle mura Derry~Londonderry è uno degli esempi più belli di città fortificata in Europa ed anche per questo suo tratto antico perfettamente conservato è un luogo meraviglioso per trascorrere qualche giorno in coppia, all’insegna della gioia e del divertimento. Per scoprirla si può iniziare con un tour delle sue mura risalenti a 400 anni fa, per immergersi poi nei suoi luoghi d'arte e di musica, godendo del carattere piacevolmente cosmopolita di questa città unica.



Lontani dalla folla Se la pace e la tranquillità lontano dalla folla sembrano la condizione idilliaca per una pausa romantica, in Irlanda del Nord ci sono ancora alcune gemme nascoste. Nella zona di Antrim Lough Shore si può passeggiare lungo l’incantevole litorale del Lough Neagh, il lago più grande d'Irlanda e del Regno Unito. Altri gioielli poco conosciuti sono nella contea di Tyrone: l’antico Coyle's Cottage, nei cui dintorni parte il tracciato della Gort Moss Walk, e il pittoresco Gortin Glen Forest Park.

