Calcidica, in Grecia la penisola una e trina

Divisa in tre lingue di terra, Athos, Sithonia e Kassandra, che si protendono nel Mar Egeo, la Calcidica è un'attrazione irresistibile per gli amanti del sole e delle spiagge. Il suo mare intatto e cristallino si è meritato 99 Bandiere Blu che lo portano ai vertici della classifica europea e al primo posto assoluto in quella della Grecia. Mare vuol dire anche pesca: qui si gusta il miglior pesce di tutto il Paese, oltre alle tante specialità della cucina tradizionale.



Kassandra - La penisola di Kassandra, a ovest, è la più vivace e la più popolata, capace di soddisfare le richieste dei turisti più esigenti. Il turista che la sceglie per la propria vacanza, oltre ad immergersi in un mare trasparente con distese di pinete tutt’intorno, troverà qui villaggi con ogni tipo di servizio: hotel di lusso, campeggi, pub, caffetterie, discoteche e taverne greche.



Sithonia - La penisola centrale è Sithonia. A differenza di Kassandra, questa terra ancora poco abitata, è ammirata per lo stupendo paesaggio naturale, formato da paradisiache calette sabbiose, degne dei Caraibi, e lunghe distese di ulivi, ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un rifugio dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Il mare qui ha colori che sfumano dal verde chiaro al blu intenso. Il turista non avrà che l’imbarazzo nella scelta della spiaggia che più lo aggrada: spiaggia libera, isolata e selvaggia oppure stabilimenti attrezzati con mondani beach bar. Alberghi di lusso, dotati di tutti i comfort, si affacciano lungo la costa, dove è possibile trovare piccoli villaggi di pescatori, pittoreschi porti, tipiche locande, negozi e locali più mondani per movimentare le serate.



Monte Athos - Infine, Monte Athos, la penisola più ad est, la terra della spiritualità, tanto bella quanto difficilmente accessibile. Dominata per l’appunto dal Monte Athos, che si innalza a 2033 metri dal livello del mare, il terzo dito è popolato esclusivamente da monaci (circa 1700) che da centinaia di anni si dedicano alla pratica della fede ortodossa, seguendo uno stile di vita spartano. La penisola conta una ventina di monasteri ricchi di tesori religiosi di valore inestimabile, quali icone, pale d’altare, affreschi e preziosi manoscritti. Proclamata Repubblica indipendente, già a partire dall’883 d.C., questo Stato è inesplorabile dal pubblico femminile, mentre gli uomini necessitano di uno speciale permesso.



Trekking primaverile - In generale. la Calcidica è una bellezza naturale che può essere scoperta e ammirata in qualsiasi momento dell'anno, per esempio con il trekking. Si sta allargando la rete di sentieri che coprono la penisola. Un percorso è dedicato ad Aristotele: prende avvio da Stagira e si conclude dopo 14 km presso il sito archeologico dell'antica Stagira. Occorrono circa 3 ore e mezza per completare questo percorso di difficoltà medio – alta. Alla portata di tutti è invece il percorso di Mavrobara che si srotola per poco più di 3 km nel "dito" di Kassandra. Basta un'ora per completare questo anello immerso nella natura.



I Kouros - A Polygyros c'è il più importante museo archeologico della Calcidica. Affaccia sulla centrale "Piazza degli Eroi" e ospita una ricca collezione di pezzi che datano dall'età del bronzo all'epoca romana. Provengono da numerosi siti archeologici, come Olinto, Toroni e Poteidaia (Potidea). Tra i ritrovamenti più recenti c'è quello di un "Kouros" - ovvero una statua raffigurante un giovane – incompiuto risalente al VI secolo, recuperata nel porto dell'Antica Stagira. Per gli appassionati di archeologia il punto di riferimento è proprio l'antica città di Stagira, patria del grande filosofo Aristotele, allievo di Platone e maestro di Alessandro Magno. L'atmosfera dei luoghi della Calcidica invita alla meditazione spirituale. Ne è la prova più evidente la Repubblica Monastica del Monte Athos che occupa la quasi totalità del "terzo dito" della Penisola, quello più orientale, punteggiato da venti antichi monasteri e dove il tempo si è fermato.