Gran Bretagna: le mille novità del 2024

In Gran Bretagna, la scena delle food hall è in forte espansione, così come quella dei locali che spuntano in tutto il paese. Non c'è posto migliore per immergersi in una varietà di cucine internazionali realizzate da ristoranti indipendenti, il tutto in un ambiente vivace e vibrante. Scopri le ultime gemme in tutto il paese, dalla nuovissima Arcade Food Hall nella nuova Battersea Power Station di Londra al Cambridge Street Collective di Sheffield e allo Shipyard di Manchester, entrambi inaugurati alla fine del 2023. Nel 2024, il moderno concetto di ristorazione Boxhall aprirà nuove sedi a Bristol e Londra Liverpool Street. Una sede simile, Boxpark, aprirà i battenti anche a Liverpool, mentre la città di Bradford vedrà l'apertura di Darley Street Market. Il Langdale Chase a Windermere, che ha riaperto in autunno, offre una cucina britannica innovativa ispirata al Lake District nel suo ristorante classificato con 2 Rosette AA. La Moor Hall di Aughton, a poco meno di un'ora di treno a nord di Liverpool, ha inaugurato dei lodge di lusso per fornire il massimo ingresso ai buongustai. Il loro ristorante detiene due stelle Michelin e ci sono altri due ristoranti stellati Michelin nelle vicinanze, The Barn e So-lo.

Hotel di lusso

La scena degli hotel di lusso di Londra si sta espandendo rapidamente, con entusiasmanti aggiunte all'orizzonte. Nell’inverno del 2024, Other House Covent Garden introdurrà 200 appartamenti Club, accompagnati da un ristorante pubblico e un bar sul tetto che offrirà viste mozzafiato. In primavera, l'Hyatt aprirà il suo nuovo Park Hyatt London River Thames, splendidamente situato a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche di Londra. Inoltre, Six Senses, rinomato in tutto il mondo per i suoi hotel a cinque stelle autentici, personali e sostenibili, inaugurerà una nuova proprietà a Londra nel 2024. Il BoTree promette lusso consapevole a Marylebone Lane e il Maybourne Hotel Group aggiunge il nuovissimo Emory alla propria collezione con un bar sul tetto per i propri ospiti con vista panoramica impareggiabile su Hyde Park. Tuttavia, non è solo Londra a registrare un aumento degli alloggi di lusso. Lungo le coste panoramiche della Cornovaglia settentrionale, Una St Ives accoglierà gli ospiti nelle sue ville di lusso complete di vasche idromassaggio private. Ispirata alle avventure e ai racconti degli esploratori scozzesi, 100 Princes Street offre comfort di lusso nel cuore culturale di Edimburgo. Il primo club per soci Soho House nel nord dell'Inghilterra aprirà nella primavera del 2024 nella vivace città di Manchester. Wildes Chester sta progettando di introdurre nella città antica una squisita miscela di boutique hotel, spa di lusso ed esperienza culinaria raffinata.





Cultura e divertimento

Ci si uò immergere nella variegata cultura imprenditoriale britannica ad esempio festeggiando il 200° anniversario del primo negozio Cadbury al Cadbury World di Birmingham, scoprendo di più sulla storia del marchio e sul processo di produzione del cioccolato. Acquistare marchi britannici e internazionali al Cotswolds Designer Outlet che aprirà nella primavera del 2024, con oltre 90 brand di moda e lifestyle. L'architettura dell'outlet si ispira alla regione e offre molto più del semplice shopping, con festival gastronomici, mostre d'arte ed eventi musicali. Un'altra destinazione per il tempo libero aperta di recente è la Battersea Power Station a Londra, ospitata nell'iconico edificio di interesse storico culturale classificato di Grado II. Il loro Lift 109 porta i visitatori in alto sopra la città offrendo una vista a 360 gradi sullo skyline di Londra. Nel 2024, si potrà soggiornare in due hotel innovativi che riflettono la nuova cultura britannica: art'otel Hoxton, situato nel centro della street art di Londra, pronto a esporre incredibili opere d'arte, tra cui gli originali di Banksy, e No.124 Kings Road a Brighton, che abbraccia la personalità della città attraverso l'arte, il design e l'architettura. Immergiti nella scena teatrale britannica con "La bella addormentata" del Birmingham Royal Ballet (21 febbraio - 2 marzo 2024) o Hamilton (25 giugno - 31 agosto 2024) al Birmingham Hippodrome, pronto a celebrare il suo 125° anniversario nel 2024. A Sunderland il musical di successo Wicked (24 settembre -20 ottobre 2024) e l'esilarante musical Sister Act che ritornerà nel West End a marzo 2024. Si potrà scoprire la commedia britannica all'evento The Late Shows a Newcastle e Gateshead nel maggio 2024, dove sarete invitati a partecipare a un vero giro culturale che include studi d'arte, spettacoli musicali ed eventi interattivi bizzarri e intriganti. Al Brit Fest nel Cheshire, gustoso cibo di strada e celebrazioni delle migliori tradizioni e della cultura britannica.





Festival e sport

La Gran Bretagna offre numerosi grandi eventi durante tutto l’anno. Il 15 marzo si svolgerà per la centesima volta il The Gold Cup Centenary che celebra i più grandi cavalli da corsa e veri eroi del Cheltenham Festival. Uno dei festival letterari più longevi al mondo, il Cheltenham Literature Festival celebrerà il suo 75° anniversario nell'ottobre 2024. Un altro evento a tema letterario che si svolgerà quest'anno è Oxford Literary Festival (16-24 marzo 2024), che vanta partnership con Netflix, l'Università di Oxford e il Financial Times. Un evento da non perdere per gli amanti della musica classica è il Bath Bach Festival che celebra la vita di uno dei più grandi compositori dal 15 al 17 febbraio. Per gli appassionati di mare, il Bristol Harbour Festival, che ritornerà nel luglio 2024, porterà intrattenimento di alto livello, delizioso cibo di strada e un'ampia varietà di attività acquatiche nella vivace città del sud-ovest dell’Inghilterra. Al Randox Grand National si potrà vivere l'emozione fragorosa di una delle più grandi corse di cavalli della Gran Bretagna (11-13 aprile 2024), un appuntamento che racconta la storia del Liverpool. Segui il suono dell'acqua che scorre e la folla esultante per trovare il punto di osservazione perfetto per la Royal Henely Regatta, che prevede oltre 300 regate dal 2 al 7 luglio 2024. Guardando avanti verso l'estate 2025, gli Orkney Island Games offriranno una straordinaria fusione di sportività inclusiva sullo sfondo dello scenario più affascinante della Scozia.





I nuovi musei

Il 2024 vedrà nuove aggiunte alla variegata scena museale britannica. Con apertura a inizio anno, il museo Showtown di Blackpool sarà pieno di divertimento e intrattenimento e celebrerà gli artisti che hanno trasformato Blackpool nella destinazione di intrattenimento che è ora. Il Perth Museum riaprirà in primavera dopo un'importante ristrutturazione, mettendo in evidenza manufatti e storie che pongono Perth e Kinross al centro della scena storica scozzese. Sempre in primavera, il V&A East Storehouse presso l'Olympic Park di Londra offrirà un'esperienza coinvolgente combinando conservazione di oggetti, spazi di apprendimento e gallerie. The Museum of Shakespeare aprirà le sue porte a Shoreditch a Londra, dove sarà utilizzata l’intelligenza artificiale per far camminare i visitatori sulle orme di uno dei più grandi scrittori britannici. Il Jewry Wall Museum di Leicester aprirà entro l’autunno del 2024 e sarà trasformato in un'esperienza pratica coinvolgente, utilizzando tecnologie all'avanguardia per raccontare ai visitatori la storia romana della città.