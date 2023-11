Germania: romantici weekend natalizi tra natura e mercatini

Grazie a feste e ponti, questo periodo si presta per una mini-vacanza ricca di attività indoor e outdoor fra eventi e mercatini, ricorrenze tradizionali e golose specialità gastronomiche regionali. Senza dimenticare che in Germania c’è anche un magico mondo da esplorare con camminate nei boschi innevati, con suggestive fiaccolate o con i pattini ai piedi sui laghi ghiacciati. Ecco alcune indicazioni.



Cascate di ghiaccio - In inverno la gola Breitachklamm a Oberstdorf (Baviera) si trasforma in un mondo incantato, fatto di neve e di ghiaccio, da esplorare su quattro sentieri ben preparati e segnalati (lunghezza 0,8-2,5 km, dislivello +/- 80 m circa) che conducono fra le cascate, dietro alle cortine d’acqua ghiacciate e fra delicati ricami e merletti di neve. Uno spettacolo emozionante per grandi e piccini, che diventa ancor più suggestivo con le fiaccolate al calar della sera, quando la luce delle torce fa brillare le misteriose figure di ghiaccio che emergono come d’incanto dall’oscurità nel silenzio ovattato di questo straordinario mondo di neve.



Snowkite nella Foresta Nera - Neve, vento e snowkite, invece, sono gli “ingredienti” di uno sport dal fascino irresistibile per chi ama le emozioni profonde: sul monte Hoher Feldberg (1493 m s.l.m.), nella Foresta Nera Meridionale vicino a Friburgo (Baden-Württemberg), si trovano splendide piste su cui farsi trascinare dal vento con gli sci o lo snowboard ai piedi e percorrere chilometri sulla neve in totale libertà. Per chi desidera avvicinarsi in piena sicurezza a questo sport nella natura, Feldberg ha aperto la prima scuola di snowkite d’Europa (KiteSchule Skywalker), che offre sia corsi di prova, sia corsi intensivi di 2 giorni.



Il Lago Königsee - Se la montagna è bella ovunque, vi sono alcuni luoghi in cui sembra ancora più suggestiva, come sul lago Königssee (Baviera): questo piccolo fiordo lungo solo 7,7 chilometri per un massimo di 2,2 chilometri di larghezza nel suo punto più ampio è incastonato come un verde smeraldo fra le Alpi bavaresi, nel Parco Nazionale di Berchtesgaden, ai piedi della parete orientale del monte Watzmann (2.713 m). L’area, una vera meraviglia della natura, è un luogo ammantato di quiete e di silenzio soprattutto nella stagione fredda, quando i sentieri preparati per l’escursionismo invernale regalano camminate indimenticabili anche ai meno allenati (5 percorsi segnalati, 3-4 ore, dislivello +/- 300-400 m).



Light art a Magdeburgo - Fra gli eventi più romantici dell’inverno tedesco ve ne sono alcuni che “brillano di luce propria” come, ad esempio, il Lichterwelt (dal 27 novembre al 2 febbraio), il “mondo delle luci” che ammanta il centro storico di Magdeburgo con un’atmosfera suggestiva dalle mille decorazioni, con “dipinti” di luce e straordinarie opere di light art. Anche i numeri dell’evento parlano da sé: 1,2 milioni di luci a LED, oltre 100 chilometri di luminarie, 320 lampioni decorati e circa 80 installazioni luminose danno vita a uno spettacolo straordinario che fa brillare la capitale del Land Sassonia-Anhalt e i suoi oltre 1.200 anni di storia.



Igloo in Baviera - La sistemazione nell’Igloo Hotel Nebelhorn ai piedi della vetta del Monte Nebelhorn (2.224 m.) in Algovia è un luogo perfetto per i veri amanti dell’avventura che desiderano vivere da vicino l'inverno. Raggiungibile con la funivia “Nebelhornbahn” dalla località montana di Oberstdorf, può ospitare fino a 58 persone che possono alloggiare in igloo da due o quattro, nonché in una suite composta da un tavolo fatto di ghiaccio e un comodo divano e una vasca idromassaggio privata a disposizione per gli ospiti della suite. I letti di neve ricoperti da uno strato di isolante e i sacchi a pelo talmente caldi che potrebbero essere usati per una spedizione sull’Himalaya. Non si tratta di un semplice igloo solo per dormire, l’alloggio dispone infatti anche delle nuove saune a forma di botte e su un piano separato si trovano un bar, uno spazio relax e un ristorante, tutti a tema igloo. Nell’annesso “Marktrestaurant Höfatsblick” viene servita la fonduta di formaggio, fatta esclusivamente con il formaggio dell'Algovia e al mattino una ricca colazione, prima della quale le guide portano ad ogni ospite un tè caldo sul capezzale di ghiaccio.



Mercatino a Bayreuth - L’elegante Bayreuth (Baviera) è considerata una delle città più “luminose” della Germania in Avvento. Il suo centro storico viene abbracciato da una catena di luci lunga sette chilometri, la più lunga della Franconia che immerge il mercatino e l'intero centro storico in una luce calda e natalizia. Oltre al Mercatino di Natale (dal 27 novembre al 23 dicembre) con i suoi pregiati prodotti artigianali e le specialità culinarie, si trova davanti al Palazzo Vecchio un Villaggio invernale (fino al 31 dicembre) decorato con cura, con un ricco programma di eventi e ogni specialità tra cui ben 16 tipi diversi di vin brulé. La “città dei Margravi” vanta anche una cinquantina di chiese di grande pregio storico e artistico, alcune delle quali ospitano prestigiosi concerti natalizi. A dicembre non va in vacanza nemmeno la magnifica Opera dei Margravi, Patrimonio UNESCO.



Shopping barocco - Fra gli eventi dicembrini più originali della Germania meridionale vi è sicuramente anche il Mercatino di Natale Barocco di Ludwigsburg (Baden-Württemberg), unico mercatino barocco della Germania con oltre 180 bancarelle abbracciate da eleganti portici, chiese e palazzi barocchi fra cascate di luci, archi, porte e grandi figure disegnate da migliaia di luci (fino al 22 dicembre, chiuso il 26 novembre). Al Baroque Christmas Market si trovano marionette e carillon fatti a mano, decorazioni per l’albero antiche e moderne e molti oggetti originali.



