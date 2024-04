Europa: questi eventi valgono un viaggio

Non solo musica ma anche sport, cultura, arte e design che, secondo i trend del momento come gig-tripping (letteralmente “viaggiare per un concerto”) e turismo sportivo, sono tutti motivi validi per preparare la valigia (o lo zaino) e partire. Ecco una selezione, su consiglio della piattaforma di viaggi Omio.

Festival Normandia Impressionista - Rouen (Francia)

Appassionati d’arte a rapporto: se le ninfee di Monet e i paesaggi di Renoir vi fanno battere il cuore, questo festival fa al caso vostro. Nel 2024 si celebra anche il 150° anniversario dell’Impressionismo, ragion per cui si prospetta un programma straordinario con la partecipazione di star come David Hockney e Bob Wilson (fino al 22 settembre).





Frühlingsfest - 19 aprile-5 maggio, Monaco (Germania)

Conosciuto come “l’Oktoberfest primaverile”, questo festival folkloristico si tiene solitamente a Monaco e Stoccarda. Il primo è davvero particolare ed è una versione in miniatura del grande evento di ottobre. Anche in questo caso non mancano parate, giochi, mercatini, sfilate di macchine vintage, street food e, naturalmente, birra tedesca.





Budapest Spring Festival - 29 aprile-15 maggio, Budapest (Ungheria)

Si tratta di una grande festa popolare che dà il via alla bella stagione rendendo omaggio alla cultura tramite concerti e spettacoli con artisti di strada. Solitamente si svolge in più punti della città, sia per le strade sia in luoghi di grande prestigio come il Teatro dell’Opera, il Palazzo delle Arti, l’Accademia di Musica, il Budapest Music Center e altri istituti culturali.





Festival dei tulipani - fino al 30 aprile, Amsterdam (Paesi Bassi)

Il binomio tulipani e Olanda non ha bisogno di presentazioni. Per tutto il mese di aprile, la città dei canali più magica d’Europa, raggiunge il suo massimo splendore non solo per il clima favorevole ma anche per questo festival che rallegra la città con composizioni di ogni genere di tulipano che animano strade, piazze, fontane, ponti e luoghi di interesse. Uno spettacolo per gli occhi che lascia senza fiato.





Malta International Fireworks Festival - 20-30 aprile, La Valletta (Malta)

Se si sta pianificando una fuga alla ricerca in un’isola, Malta è la soluzione, soprattutto in primavera in occasione del Festival Internazionale dei fuochi d’artificio. Il cielo si colorerà per dieci giorni ed è previsto un programma ricchissimo. L’occasione vede anche una competizione tra i fuochi d’artificio che creeranno a tempo di musica le coreografie e immagini più suggestive.





Jazzkaar - 21-28 aprile, Tallinn (Estonia)

Considerato tra gli eventi musicali di punta della cultura estone e il più grande festival jazz dei paesi baltici, Jazzkaar si svolge ogni anno dal 1990. Il suo hub principale si trova a Telliskivi Creative City, un ex quartiere industriale ora pieno di attività creative, caffè e studi di design in stile bohémien. Il festival di dieci giorni Jazzkaar è il festival più visitato in Estonia dove si sono esibiti oltre 3000 artisti stranieri provenienti da 60 paesi.





Open City Documentary Film Festival - 24-30 aprile, Londra (Regno Unito)

Questo film festival offre una finestra sul mondo attraverso il potere delle storie vere raccontate attraverso il cinema. È un momento per esplorare le sfide e le speranze dell'umanità, per riflettere sulle nostre esperienze comuni e per ispirare azioni positive. È un'opportunità per essere testimoni della vita in tutte le sue sfaccettature e per connettersi con il mondo che ci circonda.