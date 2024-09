Escursionismo nelle Fiandre: tre destinazioni affascinanti

RISERVA NATURALE DELLO ZWIN - Affacciato sul mare, al confine tra le Fiandre e i Paesi Bassi, il parco dello Zwin è riconosciuto per la sua straordinaria biodiversità. Gli escursionisti possono esplorare una rete di sentieri ben curati che attraversano dune di sabbia, prati salmastri e numerosi boschi. Passeggiando per questo territorio unico nelle Fiandre, con la spiaggia e il mare sempre vicini, è facile incontrare gli uccelli migratori e di specie locali, rendendo l'escursione un'esperienza educativa oltre che rigenerante. Per chi vuole fermarsi più giorni, il parco offre la possibilità di svegliarsi in mezzo alla natura in una mini-casa o una casa sull'albero, e non mancano anche attività più sportive come il packrafting e le escursioni in barca o in sup sull’acqua. Si può raggiungere la Riserva Naturale dello Zwin in 20 minuti prendendo il bus 41 dalla stazione ferroviaria di Knokke-Heist.



PARCO NAZIONALE HOGE KEMPEN - Il Parco Nazionale Hoge Kempen offre un'esperienza immersiva in oltre 12.000 ettari di natura incontaminata situati nel Limburgo Belga. Attraversando uno dei cancelli d'ingresso, si accede a una varietà di ambienti naturali, tra cui foreste di latifoglie e pini, brughiere viola e stagni. Gli amanti dell'hiking possono scegliere tra numerosi sentieri pedonali, che vanno dai percorsi più semplici a quelli più impegnativi. I sentieri sono ben segnalati e permettono di scoprire una diversità di paesaggi, con le diverse specie di flora e fauna del parco. Uno degli highlights è la zona chiamata Terhills. Qui si può scoprire il passato minerario che ha dato forma a questo territorio: laghi e colline che la natura si è ripresa quando la zona ha smesso di essere usata come sito minerario, negli anni ‘80. Altre esperienze da non perdere a Hoge Kempen includono il safari con ranger per scoprire animali e piante rare o passeggiate a cavallo attraverso le foreste. Inoltre, il sentiero a piedi nudi a Lieteberg consente di percepire diverse texture del percorso, dalla sabbia alle pietre e al fango. I Terhills, accesso principale al parco nazionale Hoge Kempen, sono raggiungibili dalla stazione ferroviaria di Genk con il bus 44.